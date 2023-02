Le llueven críticas al José María Córdova por despedida a la aerolínea que volaba directo a Miami

Este miércoles, 8 de febrero, el aeropuerto José María Córdova anunció que la aerolínea Spirit se despedía de Medellín y que su vuelo directo a Miami. Sin embargo, para los usuarios de internet como lo hicieron no fue lo más adecuando, pues utilizaron una gran cantidad de agua; sin embargo, esa es la tradición cuando una aerolínea llega por primera vez a la ciudad.

“Nosotros también te extrañaremos, querida ruta directa... Con tristeza despedimos esta conexión a Miami, pero sabemos que serán más las alegrías que seguiremos viviendo y contando al lado de @SpiritAirlines y Estados Unidos. Aquí los esperamos siempre, ¡de brazos abiertos!”, fue el mensaje que publicaron en Twitter el cual acompañaron con una fotografía y un video.

Nosotros también te extrañaremos, querida ruta directa... 🥺 Con tristeza despedimos esta conexión a Miami, pero sabemos que serán más las alegrías que seguiremos viviendo y contando al lado de @SpiritAirlines y Estados Unidos. 🇺🇸 Aquí los esperamos siempre, ¡de brazos abiertos! pic.twitter.com/VCugbcH8bV — José María Córdova (@AeropuertoMDE) February 8, 2023

Críticas por despedida a Spirit en Medellín

Una polémica se desató por el video publicado por el aeropuerto en el que se observa que como despedida, le lanzaron los chorros de agua, que son tradicionales en las bienvenidas.

“Con respeto pero la práctica de lanzar agua creería con el tema ambiental que estamos viviendo se debería dejar de hacer. Es algo vital y no es viable en estos momentos desperdiciarla”, “Hola Aeropuerto, ¿podrían dejar esa práctica de gastar el agua de esa forma tan tonta e idearse otra forma de despedir los aviones?” y “¿¿¿Era necesario botar tanta agua???”.

Por otro lado, algunos ciudadanos comentaron las posibles razones que llevaron a que la aerolínea decidiera cancelar la operación de la ruta en Medellín.

“Creo que por los altos costos operativos la ruta no tenía más viabilidad para seguir operando hasta Medellín, sólo hasta Bogotá”, “Un país que crecía en rutas internacionales empieza en cancelación de algunas. Ojalá no sea demasiado tarde para que los congresistas del @partidodelaucol @soyconservador @PartidoLiberal y la @PartidoVerdeCoL recapaciten y se hagan a favor de Colombia y no de un gobernante” y “Competencia con American Airlines. Spirit es mucho más grande en FLL y AA es grande en MIA”.