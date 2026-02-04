Comida, cerveza y pantalla gigante: así se vivirá la gran final del fútbol americano en Bogotá

Este domingo 8 de febrero de 2026, Bogotá tendrá un punto de encuentro obligado para los fanáticos del deporte y la buena mesa. JW Marriott Bogotá será el escenario de una experiencia que combina comida americana ilimitada, cervezas incluidas y transmisión en vivo en pantalla gigante para vivir la final del fútbol americano como se merece.

Desde las 5:00 de la tarde, Circo Terraza se transforma en un espacio de celebración con ambiente vibrante, sonido envolvente y una propuesta gastronómica pensada para no perderse ni una sola jugada del partido.

Una experiencia gastronómica sin límites para la gran final

La finalísima del fútbol americano en JW Marriott Bogotá está diseñada para disfrutar sin preocupaciones. El evento ofrece un menú americano ilimitado, ideal para compartir entre amigos o en pareja, con opciones que incluyen:

Mini burgers y mini hot dogs

Alitas de buffalo

Macaroni con queso

Papitas fritas

Nachos, quesadillas y guacamole ilimitados

Además, cada asistente recibe dos cervezas incluidas, perfectas para acompañar cada touchdown y celebrar las jugadas clave del encuentro.

Pantalla gigante y ambiente de estadio en pleno norte de Bogotá

La transmisión del partido se realizará en pantallas gigantes, con streaming en vivo y sonido envolvente, creando una atmósfera que recrea la emoción de un estadio, pero con la comodidad y el servicio premium del hotel. La experiencia está pensada para que los asistentes solo se concentren en disfrutar: llegar, sentarse, comer, brindar y vivir la final hasta el último segundo.