Propiedades y beneficios del coco

El coco es una fruta muy versátil y su pulpa se puede consumir al natural o usarse en diferentes preparaciones, como pasteles o tortas, harina de coco, coco rallado, leche de coco, aceite o artículos para el cuidado de la piel.

BENEFICIOS

El coco cuenta con propiedades que favorecen la salud a nivel general, destacando sus contribuciones para:

1. Combatir el estreñimiento: es rico en fibras que no se diluyen en agua, estimulando los movimientos intestinales y aumentando el tamaño de las heces, con lo que se previenen cuestiones como el estreñimiento, las hemorroides y las enfermedades inflamatorias intestinales.

2. Fortalecer el sistema inmune: contiene selenio, ácido gálico, cafeico y cumarínico, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que fortalecen el sistema inmunológico, protegiendo el organismo contra infecciones causadas por hongos, virus y bacterias.

3. Hidratar el cuerpo: el coco es rico en minerales como potasio, cobre y manganeso, siendo una buena opción para reponer estos minerales e hidratar el cuerpo durante la actividad física o en situaciones de vómitos y diarreas, por ejemplo. Contiene más electrolitos que las bebidas deportivas.

4. Contribuir a la pérdida de peso: sus fibras, principalmente insolubles, aumentan la sensación de saciedad, haciendo que la persona sienta menos hambre y disminuya las porciones de sus alimentos.

5. Regular la presión arterial: el coco tiene cantidades óptimas de potasio, un mineral que promueve la eliminación del exceso de sodio en el organismo, ayudando a regular y a evitar la presión arterial alta.

6. Prevenir el envejecimiento prematuro: por ser rico en compuestos con acción antioxidante, como el selenio, ácido gálico, cafeico y cumarínico, el coco ayuda a combatir el exceso de radicales libres, evitando la flacidez de la piel y el surgimiento de arrugas.

7. Reparar la piel: dentro de los beneficios que este fruto ofrece para la piel se encuentran sus propiedades hidratantes y antioxidantes. Cuenta con compuestos que regeneran la dermis y atenúan las líneas de expresión. En la actualidad, es posible encontrar cremas con coco para el tratamiento de piel seca. A su vez, hay sérums de coco con propiedades antiarrugas, aclarantes y reafirmantes.

8. Favorecer la salud de los riñones: el coco es un diurético natural, por lo que ayuda a eliminar el exceso de líquido en el cuerpo. En ese sentido, el agua de coco es ideal para combatir los cálculos renales. Además, favorece la eliminación de toxinas.

AGUA DE COCO

El agua de coco no es solamente una bebida refrescante: es un ingrediente de belleza versátil. Te compartimos tres opciones para usarla con fines estéticos y cosméticos:

1. Acondicionador: el agua de coco puede aliviar el cuero cabelludo seco, con picores o descamado y estimular los folículos pilosos. Prepara tu propio acondicionador para el cuero cabelludo mezclando media taza de agua de coco pura y cuatro cucharadas de aceite de jojoba o aguacate. Rocía el acondicionador en el cuero cabelludo antes del lavado o después (como acondicionador sin enjuague).

2. Mascarilla facial para imperfecciones: reduce el enrojecimiento y las imperfecciones con una mascarilla de agua de coco y cúrcuma. Mezcla agua de coco con cúrcuma para formar una pasta, y luego añade un toque de aceite de coco para suavizar la mezcla. Aplica la mezcla en el rostro, dejándola actuar 10 minutos, y enjuaga con un limpiador suave.

3. Ilumina y humecta tu piel: reaviva la piel apagada y seca con un poco de agua de coco. Aplícate agua de coco en el rostro con un algodón y luego enjuaga. Las propiedades hidratantes y la vitamina C del agua de coco pueden iluminar tu tez.

LAS CLAVES

• El coco tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, inmunitarias, saciantes, hidratantes, digestivas, laxantes, antidiabéticas e hipotensoras.

• Cuando se consume en cantidades moderadas, el coco ayuda a prolongar la saciedad entre comidas, reduciendo el consumo de alimentos y favoreciendo la pérdida de peso.

• El consumo excesivo del coco puede promover el aumento de peso, por ser una fruta rica en calorías y grasas.

• Cuando se usa coco para preparar alimentos con contenidos elevados de calorías, como pasteles o tortas, budines o helados, por ejemplo, también puede favorecer el aumento de peso.

• El coco es el fruto que produce el cocotero, un árbol perteneciente a la familia de las palmáceas. Es la palmera más cultivada a nivel mundial.

FUENTES: TUA SAÚDE, GARNIER Y FARMAZARA.