El sabor del tour: el cóctel inspirado en la energía caribeña de Bad Bunny

La casa francesa Hennessy anunció su colaboración con Bad Bunny en el marco de la gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, en la que participa como patrocinador oficial global.

La alianza busca integrar música, identidad y experiencias para el público, en una propuesta que combina elementos tradicionales con expresiones contemporáneas, y que llegará próximamente a Colombia como parte del recorrido del tour.

La colaboración con Bad Bunny se enmarca en esa línea de trabajo. El artista puertorriqueño se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música global, con un impacto que trasciende lo sonoro y se extiende a lo visual, lo social y lo identitario.

Desde ambas partes, el proyecto se presenta como un punto de encuentro entre una marca con larga tradición y un artista que ha redefinido los códigos de la música urbana contemporánea.

Activaciones y experiencias para los asistentes

Según lo anunciado, la alianza se desarrollará a través de activaciones presenciales, experiencias inmersivas y espacios temáticos en distintas ciudades del mundo. Estas iniciativas buscarán resaltar elementos de la cultura puertorriqueña y conectar a los asistentes con el universo creativo del artista.

Entre estas acciones se incluyen propuestas gastronómicas y de coctelería inspiradas en la gira, así como objetos conmemorativos asociados a los conciertos.

Fechas del tour en Colombia

Bad Bunny traerá su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour a Colombia en enero de 2026. La serie de conciertos forma parte de un recorrido internacional de 23 fechas, que comenzó en noviembre de 2025 en República Dominicana y finalizará en julio de 2026 en Bélgica.

Fechas en Medellín:📍 Estadio Atanasio Girardot🗓️ 23, 24 y 25 de enero de 2026

Los conciertos estarán centrados en el universo narrativo del álbum, con una puesta en escena diseñada para resaltar la estética, el mensaje y la identidad cultural del proyecto.

El cóctel oficial del tour

Como parte de esta colaboración, se presentó un cóctel oficial para la gira, denominado Hennessy de Coco, inspirado en sabores tropicales y caribeños.

Ingredientes (1 cóctel):

30 ml de Hennessy VSOP

30 ml de agua de coco

15 ml de guayaba

7.5 ml de jugo de piña

7.5 ml de jugo de limón

3.75 ml de jarabe tipo syrup

2 hojas de piña

Preparación:

Añadir todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar hasta enfriar completamente. Colar en un vaso con hielo. Decorar con dos hojas de piña.

Esta bebida hará parte de las activaciones asociadas al tour en distintas ciudades.