Un viaje por las cocinas regionales: lo que traerá Alimentarte 2026

El festival gastronómico de impacto social regresa con una edición que celebra la diversidad culinaria del territorio nacional. La Fundación Corazón Verde invita a vivir cuatro días de sabor, cultura y solidaridad en el Parque El Country, en Bogotá.

El Alimentarte Food Festival 2026 se realizará los días 7, 8, 14 y 15 de febrero, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., y espera recibir cerca de 40.000 asistentes en su edición número 25. Este evento se consolida como una de las citas más importantes para los amantes de la gastronomía colombiana, la cultura y las experiencias con propósito social.

¿Qué es Alimentarte Food Festival?

Desde su creación en 2002, Alimentarte Food Festival se ha posicionado como una plataforma donde la gastronomía se convierte en una herramienta de transformación social. Organizado por la Fundación Corazón Verde, el evento destina todos sus excedentes a programas sociales que benefician a viudas, huérfanos de policías y miembros de la fuerza pública en condición de discapacidad, víctimas de la violencia en Colombia.

A lo largo de sus ediciones, el festival ha contribuido a:

Más de 370 soluciones de vivienda entregadas

La educación de más de 8.600 niños huérfanos de policías

El acompañamiento psicológico de más de 8.000 familias

Además, genera un impacto positivo en la economía local, impulsando el empleo y fortaleciendo el sector gastronómico y cultural del país.

Un viaje por las regiones gastronómicas de Colombia

En 2026, Alimentarte propone un recorrido culinario por las nueve regiones gastronómicas de Colombia, exaltando los saberes, ingredientes, tradiciones y expresiones culturales que hacen única a la cocina nacional:

San Andrés e Islas

Región Caribe

Santanderes

Región Antioquia / Viejo Caldas

Región Pacífico

Amazonía y Orinoquía

Tolima Grande

Altiplano Cundiboyacense

Bogotá

Cada región estará representada a través de propuestas culinarias que destacan la identidad, la memoria y la biodiversidad de los territorios.

Más de 120 expositores y sabores para todos los gustos

Esta edición contará con más de 120 expositores, entre ellos:

70 restaurantes destacados de la ciudad

12 mercados gastronómicos de productos sostenibles

40 emprendimientos apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico

Algunos de los participantes confirmados incluyen propuestas como Amor Perfecto, Arepas Chocuelas, Crepes & Waffles, Rica Lechona, JF Paellas Cali, Santo Piquete, Teriyaki, Ceviche House, Papas Belgas, Napolyon El Perro Francés, Alfajores Ventura, entre muchos otros.

Una experiencia pensada para toda la familia

El Alimentarte Food Festival 2026 ofrecerá una experiencia integral para todas las edades, con espacios diseñados para el disfrute de grandes y pequeños:

Zonas gastronómicas regionales

Mercados de productos y emprendimientos

Beer Garden

Actividades culturales

Espacios familiares

Zona de tejo y bolirana

Inflables para niños

El evento será pet friendly y mantendrá su operación cashless, permitiendo pagos únicamente con tarjetas débito, crédito y medios digitales, facilitando la experiencia de los asistentes.

Un festival con propósito social

Más allá de su propuesta culinaria, Alimentarte se destaca por su enfoque solidario. Cada entrada se convierte en una contribución directa a los programas sociales de la Fundación Corazón Verde, reafirmando el compromiso del festival con la transformación social a través de la gastronomía.