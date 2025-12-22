Chef colombiana Catalina Osorio es premiada en los Gourmand World Cookbook Awards 2025

La gastronomía colombiana vuelve a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional. En diciembre de 2025, la chef colombiana Catalina Osorio, miembro de la Academia Colombiana de Gastronomía, fue galardonada en la edición 31 del Gourmand World Cookbook Awards, uno de los reconocimientos más importantes a nivel global en el ámbito de los libros de cocina y vino.

El premio le fue otorgado por su libro Un domingo de gula, consejos y recetas para un delicioso brunch, una obra que celebra el brunch como un espacio de disfrute, libertad y conexión alrededor de la comida, y que ahora se convierte en una vitrina internacional para los sabores y saberes de Colombia.

¿Qué es el Gourmand World Cookbook Awards?

El Gourmand World Cookbook Awards fue fundado en 1995 por Édouard Cointreau con el propósito de reconocer los mejores libros de cocina y vino del mundo, tanto impresos como digitales, publicados por grandes editoriales o de manera independiente.

Entre sus principales objetivos están valorar a quienes “cocinan con palabras”, orientar a lectores y amantes de la gastronomía hacia obras destacadas, facilitar la traducción y circulación internacional de libros culinarios y promover el respeto por la diversidad cultural alimentaria a nivel global.

Cada año, la ceremonia se realiza en una ciudad diferente del mundo y reúne a chefs, autores, editores y periodistas especializados. Miles de libros de decenas de países participan anualmente, lo que convierte este galardón en uno de los más competitivos y prestigiosos del sector.

Lea también: Fiestas de fin de año: cómo mantener hábitos saludables sin dejar de disfrutar

Un reconocimiento con profundo significado cultural

Para Catalina Osorio, este premio trasciende el logro personal. Representa una oportunidad para proyectar la riqueza cultural y gastronómica de Colombia ante audiencias internacionales. La chef ha señalado que su intención es seguir compartiendo su cocina y sus recetas, y que este libro le abrió nuevas puertas para continuar escribiendo y difundiendo su pasión por la gastronomía.

Osorio destaca que la cocina colombiana no responde a un solo estilo, sino que es el resultado de múltiples mestizajes, historias y tradiciones que no deben perderse. Su experiencia cocinando para artistas internacionales le ha confirmado que la comida auténtica, cercana y “como en casa” tiene un valor universal: los platos sencillos, cargados de memoria y emoción, pueden generar felicidad y conexión.

Un domingo de gula: más que un libro de recetas

Lejos de los formatos rígidos, Un domingo de gula propone el brunch como un espacio sin reglas, donde el placer y el gusto personal son protagonistas. El libro invita a disfrutar sin prejuicios, a combinar ingredientes y horarios sin miedo y a entender la cocina como un acto de disfrute y generosidad.

La autora enfatiza que no importa si se trata de huevos, mariscos u otros platos a media mañana: el brunch es una excusa para consentirse y compartir. Además, la obra está pensada para quienes aún no se atreven a cocinar, con recetas fáciles, prácticas y diseñadas para disfrutar sin complicaciones.

Actualmente, el libro está disponible en establecimientos como Librería Nacional, Lerner, Torno a Oveja y también puede adquirirse directamente con la autora.

¿Por qué este premio pone a Colombia en el mapa gastronómico mundial?

El Gourmand World Cookbook Awards reconoce obras provenientes de todo el planeta, lo que implica competir con miles de libros de autores internacionales. Que una chef colombiana haya sido galardonada en este escenario confirma la calidad, creatividad y originalidad de la gastronomía nacional.

Este reconocimiento no solo da visibilidad internacional al libro de Catalina Osorio, sino que también contribuye a posicionar la cocina colombiana como una propuesta relevante, diversa y con identidad propia dentro del panorama gastronómico global. Un logro que refuerza la idea de que Colombia tiene mucho que contar —y que cocinar— ante el mundo.