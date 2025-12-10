Cinco restaurantes con estrella Michelin para visitar en Tampa: alta cocina que transforma la experiencia en Florida

Tampa Bay se posiciona como uno de los destinos gastronómicos más destacados del sureste de Estados Unidos. Con una mezcla de historia, cultura y sabores globales, la ciudad ofrece a visitantes y locales la oportunidad de disfrutar propuestas culinarias de talla mundial. Cinco restaurantes con una estrella Michelin, recomendados por la prestigiosa Guía Michelin, consolidan a Tampa como un destino obligado para quienes buscan vivir experiencias innovadoras de alta cocina.

Según Santiago C. Corrada, President & CEO de Visit Tampa Bay, “nuestro destino se ha consolidado como un referente gastronómico para quienes visitan la Florida, elevando el perfil de nuestra ciudad nacional e internacionalmente. Este recorrido de restaurantes con una estrella Michelin es el complemento ideal para un itinerario cargado de arte, cultura, lujo y planes con un sello diferencial”.

A continuación, una guía detallada de los cinco restaurantes con estrella Michelin que debes visitar en Tampa.

1. Ebbe: una oda a los sabores escandinavos en el corazón de Tampa

Dirección: 1202 N. Franklin St., Tampa, FL, 33602Tipo de cocina: Contemporánea

El restaurante del chef Ebbe Vollmer ofrece una experiencia de degustación donde la esencia escandinava es la protagonista. Cada plato rinde homenaje al origen sueco del chef y destaca por su precisión técnica. Entre los imperdibles se encuentran el roulade de remolacha con salsa de mantequilla y cereza negra y el rodaballo servido sobre espárragos blancos fermentados en beurre monté, espinacas salteadas y caviar. Un espacio íntimo pensado para quienes buscan un viaje sensorial delicado y sofisticado.

2. Kōsen: la excelencia del omakase japonés en Tampa

Dirección: 307 W. Palm Ave., Tampa, FL, 33602Tipo de cocina: Japonesa

En Kōsen, la experiencia omakase del chef Andrew Huang sorprende a cada comensal con técnicas precisas y una selección impecable de productos frescos. El pescado besugo marinado en soya con trufa negra crea un balance perfecto de sabores, mientras que el kamasu (barracuda japonesa) en tempura con berenjenas dulces asadas revela la creatividad y rigor de una propuesta culinaria que eleva el estándar de la cocina japonesa en la región.

3. Koya: una fusión contemporánea entre Japón y Occidente

Dirección: 807 W. Platt St., Tampa, FL, 33606Tipo de cocina: Japonesa y contemporánea

Koya ofrece un menú degustación innovador que combina técnicas japonesas con ingredientes de alta calidad provenientes del Mercado Toyosu en Tokio, como el atún aleta azul y el exquisito uni. Cada plato es una interpretación moderna de los sabores asiáticos, destacándose creaciones como el wagyu A5 con alcaparras fritas y parmesano. Una parada obligada para quienes buscan reinterpretaciones creativas del mar y la alta gastronomía.

4. Lilac: esencia mediterránea con elegancia contemporánea

Dirección: 500 Channelside Dr., Tampa, FL, 33602Tipo de cocina: Contemporánea y mediterránea

El reconocido chef John Fraser presenta un menú de precio fijo que exalta los sabores del Mediterráneo. Entre sus opciones más destacadas se encuentran el salmón Ora King, la chuleta de cordero de Colorado y el lenguado Dover en mantequilla de avellana con verduras frescas. La experiencia se complementa con una carta de vinos cuidadosamente seleccionada y una propuesta de cócteles de autor ideal para maridar cada plato.

5. Rocca: tradición italiana reinterpretada con técnica neoyorquina

Dirección: 323 W. Palm Ave., Tampa, FL, 33602Tipo de cocina: Italiana y contemporánea

El chef Bryce Bonsack combina su formación italiana con su experiencia en Nueva York para crear un menú sobresaliente que celebra la tradición y la innovación. Sus pastas hechas a mano destacan por su calidad, especialmente el spaghetti al limone con carne de cangrejo azul, limón, ajo laminado y calabacín. El cierre perfecto llega con un postre elegante y fresco: crema de albahaca con manzana y streusel crujiente.