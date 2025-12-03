PIKA, sabores de autor y cocteles inspirados en Colombia

En el corazón de Chapinero Alto, Bogotá, un espacio íntimo y vibrante se ha convertido en parada obligada para quienes buscan gastronomía creativa, ingredientes locales y una coctelería que honra la diversidad colombiana.
PIKA Restaurante, fundado por Alicia Villegas y el chef Luis Carlos Perdomo, es un espacio donde la cocina de autor se encuentra con una hospitalidad cálida y cercana. Su propuesta lo ha llevado a convertirse en uno de los participantes destacados de Bogotá Gourmet, reforzando su posición como uno de los sitios imperdibles de la capital.
Cocina de autor con ingredientes locales y creatividad bogotana
La esencia de PIKA se construye sobre ingredientes frescos, estacionales y provenientes de pequeños productores locales. Su menú apuesta por reinterpretar sabores colombianos con técnica refinada y una mirada contemporánea. La intención: comer sin prisa, disfrutar el momento y compartir una experiencia sensorial que sorprende en cada bocado.
Coctelería de autor inspirada en Colombia
PIKA también destaca por su coctelería. Sus bebidas mezclan lo clásico con lo moderno, incorporando ingredientes y aromas locales que rinden homenaje a la diversidad del país. Cada cóctel acompaña el menú de manera equilibrada, potenciando los sabores y creando un viaje completo por la cultura colombiana.
Menú especial de PIKA para Bogotá Gourmet
Como parte de su participación en el festival, PIKA diseñó un menú para compartir que refleja su filosofía: sabor, técnica y cercanía. Este fue el que probamos:
Entrada
- Patacones con tartar de atún del Pacífico colombiano: Crocantes, frescos y llenos de sabor, acompañados con una mayonesa de ajo y una yema curada que los hace inolvidables.
Platos fuertes
- Pesca de temporada: Una preparación que huele a hogar y sabe a mar: hogao, rúcula y pepino encurtido en perfecto balance.
- Sándwich de focaccia de trucha: Jugoso y crujiente, con trucha, parmesano, pepinillos y salsa de pimentón. Ideal para quienes disfrutan comer con las manos sin sacrificar técnica ni sabor.
Postre
- Torta de zanahoria: Suave, aromática y con el equilibrio perfecto entre dulce y cítrico. Un cierre reconfortante que abraza.
Este menú celebra la cocina local, los sabores colombianos y el estilo distintivo que caracteriza a PIKA: simpleza pensada, técnica cuidada y experiencias que se comparten.
Un espacio para conversar y disfrutar
El ambiente cálido y acogedor de PIKA invita a quedarse. Está diseñado para compartir, para conectar y para convertir cada visita en un momento memorable. El servicio cercano y atento de su equipo es parte fundamental de su identidad.