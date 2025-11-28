Los del Ñam convierten los secretos de la abuela en sánduches deliciosos

Detrás de cada bocado hay una historia. Y detrás de algunos de los sánduches más pedidos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, hay restaurantes que entendieron que el sabor también puede viajar. Entre ellos está La Ñamguchería by Los del Ñam, un proyecto que nació a principios de 2025 como una cocina sin atención al público, sin vitrinas, sin mesas, pero con una idea poderosa: transformar el antojo en un hábito urbano.

Una marca que creció sin local, pero con una comunidad

Su nacimiento coincidió con un momento en el que las dark kitchens se consolidaron como símbolo de resiliencia gastronómica. Mientras muchos restaurantes cerraban sus puertas físicas, otros descubrieron en la tecnología una forma de mantener vivo el vínculo con sus usuarios comensales. Así ocurrió con La Ñamguchería, que vio en la app DiDi Food la plataforma ideal para llevar su propuesta a miles de hogares.

El menú que conquistó a los usuarios comensales

La Ñamguchería entendió que, aunque la cocina fuera invisible, el sabor y la cercanía nunca podían serlo. Su menú se convirtió rápidamente en uno de los favoritos, con preparaciones que destacan por creatividad y contundencia. Entre las más pedidas se encuentran:

Cerdo Baby-Q

Desmechao

Cubano Bacano

Hawaiando

Italianísimo

Chorilicious

Todas estas combinaciones han logrado posicionarse entre los sánduches más solicitados por quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas sin salir de casa.

Más de 1.000 órdenes mensuales: un hábito que crece

Actualmente, La Ñamguchería by Los del Ñam recibe más de 1.000 órdenes mensuales a través de la app. Su presencia es especialmente fuerte en zonas como Chapinero y La Castellana en Bogotá, donde su comunidad destaca la calidad del producto, la puntualidad en la entrega y la presentación en cada orden.

Pero más allá de las cifras, su crecimiento demuestra una tendencia en expansión: usuarios restaurantes que, apoyados en la tecnología, están transformando la manera en que las ciudades comen, conversan y se relacionan con su gastronomía.