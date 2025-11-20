Los sabores que conquistaron Colombia: ganadores de los Premios La Barra 2025

La Revista La Barra celebró por todo lo alto los 20 años de los Premios La Barra, el galardón más importante de la gastronomía colombiana, en una gala realizada el pasado 12 de noviembre en Bogotá. El evento reunió a chefs, empresarios, restaurantes, proveedores, jurados y aliados que, durante dos décadas, han construido la historia y la evolución de la cocina colombiana.

En su vigésima edición, los Premios La Barra 2025 reafirmaron su compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, reconociendo a los talentos que impulsan el desarrollo gastronómico del país. La ceremonia incluyó activaciones de marca, encuentros entre líderes del sector y un emotivo homenaje a chefs y establecimientos que han marcado la historia culinaria de Colombia.

Ganadores nacionales de los Premios La Barra 2025

Las regiones de Antioquia, Santander, Cundinamarca y Norte de Santander fueron las más destacadas de esta edición, consolidando su liderazgo en la escena gastronómica nacional.

Mejor Restaurante de Alta Cocina: Elvia (Barichara, Santander), dirigido por el chef Rafael Buitrago , que fusiona los sabores del cañón del Chicamocha con técnicas contemporáneas.

(Barichara, Santander), dirigido por el chef , que fusiona los sabores del cañón del Chicamocha con técnicas contemporáneas. Mejor Propuesta de Cocina Colombiana: Incorrecto Cocina (Bogotá), de Julián Molano y Valeria Duarte , con una reinterpretación moderna de la cocina criolla.

(Bogotá), de , con una reinterpretación moderna de la cocina criolla. Mejor Restaurante de Comida Rápida: Helénico Griego (Medellín, Antioquia), una propuesta ágil de cocina mediterránea.

(Medellín, Antioquia), una propuesta ágil de cocina mediterránea. Mejor Restaurante Casual: Oriente (Guatavita, Cundinamarca), liderado por el chef Tomás Rueda , con enfoque en cocina rural y de territorio.

(Guatavita, Cundinamarca), liderado por el chef , con enfoque en cocina rural y de territorio. Mejor Nuevo Restaurante: Tirrena, Pasta Artesanal (Medellín, Antioquia), una apuesta artesanal por la gastronomía italiana.

(Medellín, Antioquia), una apuesta artesanal por la gastronomía italiana. Mejor Propuesta de Panadería: Cultivo, Pan y Café (Bucaramanga, Santander).

(Bucaramanga, Santander). Mejor Propuesta de Pastelería/Repostería/Heladería: Vento Café (Cúcuta, Norte de Santander).

(Cúcuta, Norte de Santander). Mejor Propuesta de Café: Café Libertadoras (Girón, Santander).

(Girón, Santander). Mejor Propuesta de Bebidas: La Gaceta (Zipaquirá, Cundinamarca).

(Zipaquirá, Cundinamarca). Plato más innovador con carne de cerdo 100 % colombiana: Handai Cocina Asiática (Guatapé, Antioquia), avalado por PorkColombia – FNP .

(Guatapé, Antioquia), avalado por . Mejor Estrategia Digital: Frisby , por su transformación digital y conexión con audiencias.

, por su transformación digital y conexión con audiencias. Mejor Establecimiento Votado por el Público: Pizzardi Artigianale (Bogotá), con más de 25.000 votos .

(Bogotá), con más de . Mejor Chef: María Antonia Soto (Parmessano y Todo Fresa – Medellín).

(Parmessano y Todo Fresa – Medellín). Mejor Empresario Gastronómico: Jacobo Álvarez (Don Jacobo Postres – Bucaramanga).

(Don Jacobo Postres – Bucaramanga). Mejor Nuevo Cocinero: Jhonatan Plazas (Pedro Simón – Sopó).

(Pedro Simón – Sopó). Mejor Pastelero/Panadero: Valeria Vahos (Marmettina – Medellín).

(Marmettina – Medellín). Mejor Chef Colombiano en el Exterior: Guido Niño (Lykoke – Ardèche, Francia), caleño con estrella Michelin y estrella verde.

Premios especiales: homenaje a la trayectoria y la sostenibilidad

El Comité Asesor de Premios La Barra otorgó reconocimientos especiales a figuras y restaurantes que han sido clave en la evolución del sector:

Toda una Vida de Trabajo:

Leo Katz , fundador de Zona K , por más de 40 años de aporte a la industria.

, fundador de , por más de 40 años de aporte a la industria.

José Hoyos , fundador de Ventas Institucionales , pionero en el fortalecimiento del canal HORECA en Colombia.

, fundador de , pionero en el fortalecimiento del canal HORECA en Colombia. Restaurante Sostenible: ODA (Bogotá), liderado por la chef Natalia Cocomá , primer restaurante certificado como Negocio Verde .

(Bogotá), liderado por la chef , primer restaurante certificado como . Hospitalidad y Servicio: Leo (Bogotá), de Leonor Espinosa y Laura Hernández, referente mundial por su atención y propuesta culinaria.

Restaurantes exaltados fuera de concurso

Por su presencia en listados internacionales y su aporte a la reputación de la cocina colombiana, fueron reconocidos: Celele, El Chato, Leo, Harry Sasson, Manuel, Humo Negro, Afluente, ODA, Sambombi, XO, Débora, Alquímico, La Sala de Laura, ElCielo, Domingo y Esencia Mamá Luz.

Colombia: un mapa de talento gastronómico

En sus 20 años, los Premios La Barra han visibilizado a más de 3.000 proyectos gastronómicos, consolidándose como una plataforma de orgullo, crecimiento e identidad para el gremio.

“Celebrar 20 años de los Premios La Barra es celebrar la evolución de un país que cree en su gastronomía, en su gente y en su capacidad de transformar desde el sabor”, aseguró Mariano Arango, CEO de Axioma B2B Marketing.