Chef Mathieu Lacoste presentó en Bogotá una experiencia de maridaje con manzanas francesas, vinos y quesos

La capital colombiana fue escenario de una exclusiva experiencia gastronómica liderada por el chef francés Mathieu Lacoste, quien presentó una propuesta de maridaje centrada en las manzanas francesas, combinadas con una selección especial de vinos y quesos de alta calidad.

Durante la velada, Lacoste reunió a representantes del sector gastronómico, medios de comunicación e invitados especiales, con el objetivo de demostrar la versatilidad de las manzanas europeas como ingrediente protagonista dentro de la cocina contemporánea. A través de diferentes preparaciones, los asistentes pudieron explorar la riqueza sensorial de este fruto, resaltando sus notas aromáticas, su textura y su capacidad de armonizar con productos lácteos y bebidas de origen europeo.

Maridajes que resaltan sabor, frescura y calidad

La experiencia incluyó una serie de combinaciones cuidadosamente diseñadas entre manzanas francesas, vinos seleccionados y quesos artesanales, permitiendo a los invitados descubrir nuevas formas de integrar este ingrediente en propuestas gastronómicas sofisticadas. Las preparaciones destacaron los estándares de producción, frescura y calidad certificada que caracterizan a las manzanas francesas en el mercado internacional.

Cada maridaje fue pensado para resaltar el perfil sensorial del fruto, mostrando cómo su acidez, dulzor y crocancia pueden potenciar distintas experiencias de sabor, tanto en platos salados como en creaciones dulces.



