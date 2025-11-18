La cocina que sana: experiencia culinaria que apuesta por el bienestar integral

Lo que empezó como una idea en 2020 hoy se consolida como uno de los proyectos gastronómicos más relevantes del año. Botiquín Cocina llegó a Bogotá con una propuesta que une sabor, propósito y bienestar, redefiniendo la manera de alimentarse en la capital. Desde su apertura oficial en abril de 2025, el espacio se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan una cocina honesta, equilibrada y profundamente conectada con la conciencia.

Una propuesta que equilibra sabor, bienestar y propósito

Liderado por los cocineros Alejandro Fonseca y Sebastián Sánchez, Botiquín Cocina nace bajo una premisa clara: hacer bien. No solo se trata de preparar comida deliciosa, sino de crear experiencias que nutran cuerpo, mente y alma.

Fonseca, chef colombiano con amplia trayectoria en la operación y dirección de proyectos gastronómicos, aporta técnica, liderazgo y visión estratégica. Sánchez, por su parte, integra tradición, innovación y un enfoque consciente que propone una cocina más conectada con el propósito.

Ambos construyen un concepto que rescata el origen del botiquín ancestral —ese espacio donde hierbas y especias sanaban o equilibraban el cuerpo— para convertirlo en una experiencia culinaria moderna, auténtica y cercana.

Un restaurante que ya creó comunidad en Bogotá

En solo cinco meses de operación, Botiquín Cocina ha logrado consolidar una comunidad fiel: comensales que regresan varias veces por semana, validando que la propuesta no solo tiene sabor, sino coherencia y propósito.

Desde su sede en Bogotá, Botiquín trabaja en nuevos formatos como Botiquín en Casa y Botiquín Eventos, con el objetivo de expandir su concepto de alimentación consciente a otros espacios y momentos de la vida cotidiana.

Reconocimientos en la industria gastronómica

El impacto del proyecto ya empieza a reflejarse en la escena culinaria del país. Botiquín Cocina fue nominado en dos categorías de los Premios La Barra 2025:

Mejor Restaurante Casual

Favorito del Público

Además, su participación como invitado especial en la Feria del Libro de Bogotá 2025 convocó a más de 300 asistentes, quienes conocieron de primera mano su historia y su visión de la cocina como herramienta para hacer bien.



