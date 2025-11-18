Colombia será sede por primera vez del World Cocktail Championship 2025: Cartagena recibirá la edición número 72

Colombia hará historia al convertirse, por primera vez, en sede del World Cocktail Championship (WCC), la competencia de coctelería más prestigiosa del planeta. En su edición número 72, este reconocido certamen internacional llega a la joya del Caribe colombiano del 23 al 27 de noviembre en el Hotel Hilton, posicionando al país como uno de los nuevos epicentros globales de la mixología, la hospitalidad y la innovación en bebidas.

Un evento mundial que aterriza por primera vez en Colombia

El World Cocktail Championship es organizado por la International Bartenders Association (IBA), institución fundada en 1951 y reconocida por elevar los estándares de la coctelería a nivel mundial mediante formación, competencias y la creación de cócteles oficiales.

Tras haber recorrido países como Sudáfrica, Japón, Dinamarca, China, Italia y Portugal, el WCC llega por primera vez a territorio colombiano. Hasta ahora, Brasil había sido el único país sudamericano en recibir este honor.

En esta edición, más de 350 participantes internacionales, 800 asistentes y delegaciones de 65 países se darán cita en Cartagena para celebrar un evento que marcará un antes y un después en la historia de la coctelería nacional.

Cartagena, la protagonista de la coctelería mundial

La ciudad amurallada fue elegida tras varias postulaciones, gracias a su encanto histórico, su oferta cultural y su creciente reputación como destino gastronómico y turístico. Sus calles coloridas, su arquitectura colonial y su energía caribeña serán el escenario perfecto para encuentros, competencias, degustaciones y conferencias de talla mundial.

Durante cinco días, Cartagena será el corazón de la mixología global, con actividades como:

Campeonatos para elegir al mejor bartender del mundo en categorías Flair y Estilo Clásico .

en categorías y . Conferencias sobre tendencias y técnicas contemporáneas en coctelería.

sobre tendencias y técnicas contemporáneas en coctelería. Muestras comerciales con más de 50 marcas líderes de la industria.

con más de 50 marcas líderes de la industria. Degustaciones, fiestas, DJ sets y experiencias sensoriales.

Colombia brillará con sus talentos nacionales

El país estará representado por dos figuras destacadas:

Jeanpierre Rios , campeón nacional de coctelería 2025 en la categoría Clásico.

, campeón nacional de coctelería 2025 en la categoría Clásico. Esteban Torres, campeón del Legends World Flair 2025 en la categoría Flair Bartender.

Ambos llegarán a Cartagena para demostrar que Colombia vive un momento de oro en la formación, técnica y creatividad de sus bartenders.

Figuras internacionales que estarán presentes

Entre los invitados de honor se destacan algunos de los bartenders más influyentes del mundo:

Hidetsugu Ueno (Japón)

Deniss Trifanovs (Letonia)

Danilo Oribe (Uruguay)

Bruno Santos (Macao)

Miguel Barbora (Portugal)

Julianna Buda (Hungría)

Alexander de Leo (Alemania)

Su presencia subraya la importancia del evento y refuerza la posición de Colombia como anfitrión de lujo.

Un reconocimiento al crecimiento de la coctelería colombiana

Para Luis Fernando Rojas, Presidente Honorario de la Asociación Colombiana de Bartenders (ACBAR), la elección de Colombia es más que un logro: “Es un honor que refleja el crecimiento de todo un sector, la excelencia del talento nacional y el compromiso inquebrantable de instituciones como nuestra querida ACBAR. ¡El mundo entero tiene una cita con el sabor en Colombia!”.

Rojas también afirmó que este hito demuestra el salto cualitativo que ha dado la coctelería nacional en los últimos años, posicionándola como referente de creatividad, innovación y hospitalidad.

Un escenario ideal para fortalecer turismo, cultura y gastronomía

Además de su impacto en la industria de bebidas, el World Cocktail Championship 2025 será una vitrina internacional para mostrar:

La capacidad de Colombia para organizar eventos globales.

El atractivo turístico de Cartagena.

La calidad de su creciente industria gastronómica y coctelera.

La diversidad cultural del país.

Con la llegada de delegaciones de cinco continentes, Colombia se consolida como un país capaz de conectar culturas a través del arte del cóctel.