Cafés especiales y recetas creativas: la propuesta navideña que conquista esta temporada

La temporada navideña de 2025 llega cargada de color, emoción y una propuesta que celebra los rituales que hacen especiales los encuentros de fin de año. La nueva colección de Nespresso incluye cafés de edición limitada, accesorios exclusivos y experiencias creativas inspiradas en los preparativos propios de diciembre, todo bajo el mágico universo del Atelier de Fantasías, un taller lleno de arte, brillo y espíritu festivo.

Un universo inspirado en los rituales navideños

El Atelier de Fantasías recrea un taller donde cada detalle se ensambla cuidadosamente: la cuenta regresiva, las compras de temporada, la búsqueda del regalo perfecto, el ritual de envolver obsequios y la preparación de recetas especiales para compartir. Cada estación del taller rinde homenaje a esos instantes que hacen de diciembre un mes único, destacando el papel del café como protagonista de los encuentros familiares.

Cafés de edición limitada: sabores que despiertan los sentidos

La colección introduce tres variedades con perfiles sensoriales vibrantes, pensadas para quienes buscan sorprender su paladar con nuevas experiencias:

Festive Espresso / Festive Double Espresso: Perfumes de almendra dulce combinados con notas florales de jamaica, frutos rojos y caramelo.

Sweet Almond & Hibiscus Flavoured: Un equilibrio aromático con toques amaderados, cereales tostados, fruta madura y caramelo.

Cinnamon & Candied Tamarind Flavoured: Una opción especiada con matices de canela, tamarindo y frutos secos, ideal para quienes disfrutan los sabores cálidos y audaces.

La colección incluye piezas especiales diseñadas para complementar la experiencia sensorial:

Calendarios de Adviento: Disponibles para ambas líneas de cápsulas, presentan un diseño de la artista keniana Thandiwe Muriu , inspirado en la flor del café. Cada día revela una sorpresa distinta, convirtiéndolo en un detalle perfecto para los amantes de los descubrimientos diarios.

Barista Mixologist Glass: Copas ideales para preparar recetas creativas y lucirse como anfitrión.

Copas ideales para preparar recetas creativas y lucirse como anfitrión. Festive Mug: Una taza coleccionable con grabado floral que destaca por su estética y espíritu festivo.

Recetas festivas: creatividad en cada preparación

La propuesta de temporada llega acompañada de bebidas especiales que potencian los perfiles aromáticos de los cafés:

Cinnamon Cloud Latte : mezcla cálida con notas pronunciadas de canela y tamarindo.

Golden Hibiscus Latte: una experiencia suave y floral con acentos de almendra.

: una experiencia suave y floral con acentos de almendra. Mocktail Minted Coffee Mule: combinado refrescante con café, limón, miel y hierbabuena. También puede convertirse en cóctel al añadir vodka.



