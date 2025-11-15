La Zona T estrena un bar secreto donde el vodka y el café del Quindío reinventa el Espresso Martini

Para 2024, Colombia ocupó la tercera posición global en lo que a producción de café se refiere, superando los 14,8 millones de sacos, la más alta registrada en las últimas tres décadas. Con los años son muchas las técnicas de preparación en las que se ha involucrado los sabores de este grano, el cual se utiliza hasta en el mundo de la coctelería. Justamente en Bogotá, se inauguró un espacio en el que locales y visitantes podrán disfrutar de uno de los cocteles más sofisticados del mundo.

Llegar a la barra de un bar y pedir un Martini, es una decisión que solo los paladares más destacados se atreven a probar, bebida que tiene una variación con vodka y que muchos pensaban no combinaria con el café. Pues esta visión quedó atrás con el ‘Espresso Martini’ creado por Smirnoff y Café Quindío, una bebida que podrá ser probada hasta el próximo 21 de noviembre en uno de los lugares más reconocidos de la Zona T en la capital colombiana.

El corazón de esta fusión es el Gourmet Espresso Intenso, un café nacido en las fincas del Quindío y celebrado por su cuerpo vigoroso, su fragancia envolvente y sus sutiles matices semi amargos. En esta propuesta, su carácter se marida con la suavidad cristalina del vodka Smirnoff, dando vida a una bebida que armoniza dos universos: la potencia del café colombiano de origen y la sofisticación propia de un cóctel de talla internacional.

Esta experiencia podrá vivirse en un bar secreto de este segmento de la ciudad, en cercanías del reconocido ‘Irlandés’, caracterizado por la buena rumba y los buenos sabores; sitio en el que se harán varias Cofee Parties con shows y artistas sorpresa,



