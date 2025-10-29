Bogotá suma un nuevo destino para los amantes de la alta cocina francesa

Consolidado en Medellín como uno de los referentes de la gastronomía francesa moderna, Chez Migu abre oficialmente su primera sede en Bogotá. La marca inicia así una nueva etapa de expansión, apostándole a replicar en la capital la acogida que ha conquistado en Antioquia.

Una propuesta que combina sabor, ambiente y experiencia

Detrás del proyecto se encuentran María Luisa Penagos, Juan José Aramburo, Sebastián Garcés y Eduardo De Greiff, socios fundadores que han creado un concepto donde la experiencia es protagonista: cocina de alta calidad, atmósfera cuidada y un servicio cercano.

La visión creativa está guiada por Migu, quien lidera tanto la propuesta gastronómica como el diseño del espacio, mientras que Sebastián Garcés se encarga de la operación y la atención en sala para garantizar que cada visita conserve el sello característico de la marca.

Un nuevo espacio para disfrutar en Chapinero

Ubicado en Chapinero (Calle 65 #4-05), el nuevo Chez Migu Bogotá presenta un formato más íntimo, con capacidad para 75 personas distribuidas entre el salón principal y un espacio alrededor del piano, donde la música en vivo, los artistas invitados y las noches temáticas serán parte de la experiencia. Además, el restaurante contará con un piano VIP privado para reuniones y celebraciones de hasta 30 personas.

Sabores clásicos con sello propio

La carta mantiene algunos de los platos icónicos que ya forman parte de la identidad de la marca en Medellín:

Salsa Café de París

Queso brie al horno

Rotie de alioli con papas de la casa

Una selección de postres de la casa

La oferta se complementa con una curada selección de vinos y cócteles, ideal para quienes buscan una experiencia completa alrededor de la mesa.