5 recetas fáciles con tostadas para desayunos y snacks saludables

Las tostadas están viviendo un renacer en la cocina moderna. Lejos de ser una opción básica, hoy se posicionan como una alternativa versátil, nutritiva y llena de sabor para cualquier momento del día. Desde versiones clásicas hasta opciones integrales con cereales y frutas deshidratadas, su adaptabilidad las convierte en un lienzo perfecto para recetas creativas, rápidas y saludables.

Las tostadas elaboradas con cereales integrales y frutas deshidratadas, se suman a las tendencias de alimentación consciente, ofreciendo una base rica en fibra y con un toque naturalmente dulce. A partir de este concepto, Bimbo comparte cinco combinaciones que harán de tus desayunos y snacks una experiencia llena de sabor.

1. Tostada con huevo, aguacate y salsa de queso

Una receta perfecta para quienes buscan un desayuno contundente. Unte queso crema sobre una tostada de fruticereal, añada láminas de aguacate, jamón de pavo y un huevo al gusto. Prepare una salsa calentando crema de leche con queso holandés y un toque de vino blanco, y viértela sobre la tostada. Finalice con pimienta recién molida.

2. Tostada con huevo y tomate

Ideal para los amantes de las texturas. Pique huevos duros y mézclelos con mayonesa, mostaza, cebolla roja, limón, paprika, sal y pimienta. Saltee tomates cherry con ajo y un toque de vinagre balsámico, y colóquelos sobre la mezcla de huevo en una tostada. Decore con hojas de albahaca.

3. Tostada con mantequilla de maní, banano y cacao

Una opción energética y deliciosa. Unte mantequilla de maní, añada rodajas de banano maduro y espolvoree cacao amargo en polvo. Para un extra de textura, agregue semillas tostadas como chía o linaza.

4. Tostada con yogurt y frutas frescas

Refrescante y nutritiva. Sobre la tostada, coloque yogurt espeso y frutas ácidas como piña, maracuyá, kiwi o mandarina. Añada granola o nueces picadas, y un toque de miel o menta fresca.

5. Tostada con burrata, tomate asado y albahaca

La combinación gourmet por excelencia. Ponga trozos de burrata sobre la tostada y acompáñelos con tomates cherry asados. Agregue albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva o unas gotas de limón para realzar el sabor.



