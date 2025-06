Oye Pez! De la serie Joyitas de Barrio: el mar para más

Si la queja sobre el aumento de precios de los restaurantes es cada vez más frecuente, los restaurantes con una propuesta de cocina de mar en las ciudades de montaña la tienen especialmente difícil. Asociamos los mariscos a la buena vida y las cocinas de otros países con precios altos.

Oye Pez! Es un restaurante de tres mesas exteriores y cinco en el interior de un local sencillo, con sillas de madera y afiches coloridos con dichos peruanos escritos en letra pop; Somos cholos seámoslo siempre, dice el que más me gusta.

Con una carta amplia de ceviches, makis, causas y tiraditos, este restaurante tiene una gran ecuación calidad y precio; se come comida peruana de mar, cocina Nikkei, a precio de Crepes and Wafles, que es el rasero con el que muchos miden.

Platos frescos, makis bien hechos, ceviches generosos, chicha morada o soda de chicha morada. Oye Pez! Logra crear un ambiente cómodo y cálido con poco, la gente se ve divertida, la música tiene energía.

Está en la calle 65 con carrera octava, una callecita que me sorprende siempre que paso por su curaduría de restaurantes; ha reunido propuestas de cocinas de Marruecos, México, Japón, a pocos pasos entre sí.

El maki de shiitake me pareció una opción vegetariana buenísima, entre varias, y los combinados y bowls son opciones interesantes para que los clientes puedan aumentar la frecuencia de visita. Con razón lo habían recomendado varios amigos de la industria gastronómica.

Las opciones de postre son reducidas, no suelen ser la fortaleza de este modelo de restaurantes, y cuando he ido no había, pero lo he visitado un par de veces y la conclusión ha sido la misma: quiero volver pronto.

Más información en: Oye Pez! en Instagram