¡Más respeto por el Sushi! Cómo reconocer un sushi auténtico de una farsa

Queda uno consternado por el poco entendimiento que existe en Colombia alrededor del Sushi. Por supuesto que mi estado de “consternación” no le merece a este escrito mayor importancia, era un sentimiento personal que quería compartir; lo verdaderamente importante es entender lo que el Sushi puede hacer por Colombia y lo bien que nos haría entenderlo un poco más para reconocer el trabajo de aquellos cocineros que con entendimiento y honor han aprendido la técnica de este y su filosofía.

En estos 10 años de construcción de la nueva Crítica Gastronómica en Colombia, reuniendo experiencias buenas y malas, a los cocineros que más me costó confrontar al probar sus platos fueron a aquellos que traían en su experiencia el arte, la energía y los señores detalles detrás de la cocina japonesa. Ahí caí en la cuenta que definitivamente no podía ser tan “pendejo” de salir a “criticar” desde la subjetividad del gusto y mucho menos desde el malcriado ego que tanto nos cuesta controlar cuando no hay razón en lo que exponemos. “Por eso la cocina, nos construye”.

Se enfrenta el arte de un cocinero cuando entiendes el porqué de la cocina que él expone. Esto definitivamente hace que sea más profunda y significativa la apreciación de un plato, el arte detrás de quién cocina y el mensaje de construcción detrás de la buena intención de esta profesión y letras. <<la crítica gastronómica>>

“A modo de chisme, como experiencia vivencial personal <<sí, me tocó cambiar>> la gastronomía me enseñó y me mostró que la razón jamás es de alguien. “La razón” es una perspectiva profunda que se expone y son los demás quienes encuentran razón en ella para que sea evidente ante sus sentidos y el pensamiento lógico conjunto”.

La Cultura Gastronómica de los países jamás fue en vano desde su descubrimiento. Esta surge a raíz de varios entendimientos de los que poco se habla, ya que esto fue “entendido” y la forma de comunicarlo a lo largo de la historia no fue mediante la palabra o un escrito; lo comunicaron desde donde es más sólida y fuerte la comunicación, desde la acción. <<Estudios realizados dan evidencia que más del 90% de la forma como nos comunicamos es, “NO VERBAL”. La gastronomía muestra que ya se sabía esta información y era oculta y privilegiada hace unos años atrás>> Parte del poder y valor de la monarquía y las dinastías de las familias poderosas del mundo ha estado siempre en lo delicada que es su comunicación “no verbal”. Tanto así que surge la necesidad de ajustar los ademanes y protocolos en la mesa para no chocar culturalmente desde hace cientos de años. Por esto era fácil reconocer a alguien de la realeza de un peón. La información documentada desde diferentes fuentes y lugares acerca de la etiqueta y el protocolo se muestra desde los primeros grandes comerciantes fenicios, hasta en el año 1600 en las Cortes Francesas”; en Asia involucra su cultura y religión.

El Sushi, en su intención culinaria, gastronómica cultural y filosófica, se puede a grandes rasgos centrar en los siguientes principios: Respeto por la naturaleza y sus ingredientes, simplicidad y elegancia, armonía, balance y equilibrio, maestría y técnica, “Ichigo Ichie”. (Hace referencia a un momento único que no se repetirá y necesita de tú atención y un momento presente), salud y bienestar, conexión con la temporada y su despensa, apreciación estética, entre otros. <<calculen en dónde vamos>>.

“El equilibrio, en la cocina y en la vida hace referencia a lo que NO choca con nada ni nadie. El mejor ejemplo es ver un árbol, una montaña o una matica y que cada quién lo comprenda”.

Esta rematadamente claro que esto no está entendido en Colombia y por más acciones económicas valiosas que los famosos “foodies” influenciadores hagan por los emprendedores y sus bolsillos, no se puede dejar de ver que la misma acción carga con la irresponsabilidad e ignorancia cultural de la verdadera intención y filosofía de este plato. <<La profesión del “foodie” o “eater”, es muy valiosa cuando se hace bien>>. Sugeriré siempre el respeto por la cultura gastronómica de otros países y la autoría e intención de sus cocinas. Hacer lo que hoy se hacen y llaman sushi, solo muestra desprecio por la cultura gastronómica de otro país, por la de nosotros mismos, por la cocina, por la profesión del cocinero y por nosotros, sus comensales.

Para aprender a hacer un buen sushi, puede tomar años tan sólo entender la lavada del arroz y, otros años más “4, aproximadamente”, aprender a cocinarlo para que obtenga la granulosidad justa y equilibrada que acompañe sus demás ingredientes sin invadirlos. <<” granulosidad”, referente a la textura perceptible en cada bocado y mordisco>>

Así es, presentar un “taco” de arroz lleno de salsas químicas ordinarias nacionales, importadas o creadas desde cero, va en contravía del nivel de gustosidad al que puede llegar este plato. Un buen sushi debe tener mucho detalle. Cada ingrediente, en su cantidad, sabor, armonía, bocado, olor, profundidad, rastros, permanencia y gustosidad es intencional. Esto sólo toma tiempo y cariño por lo que se hace en la cocina como disciplina. Lo que retorna es la sonrisa y el agradecimiento de un comensal recién restaurado que disfrutó “Ichigo Ichie” (ese único momento con íntegra atención). El resultado de hacer esto diariamente con lo que comemos se convierte en una acción que, al ser repetitiva, tiene efectos neuronales positivos en los cerebros de los ciudadanos de un país. “Este es otro tema que luego les contaré. “Lo viví, experimenté, cambié y entendí”.

SANTIAGO DELGADO OTERO

Crítico Gastronómico