Polo & Classics 2026: el festival que une polo, salto ecuestre y autos clásicos en Mosquera

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Los amantes del deporte ecuestre, la cultura automotriz y las experiencias premium tendrán una cita imperdible los próximos 22 y 23 de agosto de 2026. El reconocido Los Pinos Polo Club, ubicado en Mosquera, Cundinamarca, será el escenario de Polo & Classics 2026, un festival que reunirá en un mismo espacio competencias de polo de alto rendimiento, salto ecuestre y una exclusiva exhibición de autos clásicos.

La iniciativa busca consolidarse como uno de los eventos más destacados del calendario deportivo y social del país, ofreciendo una propuesta que combina entretenimiento, gastronomía, networking y experiencias para toda la familia.

Un festival que reúne tres grandes pasiones

Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de emocionantes encuentros de polo, competencias de salto ecuestre y una cuidada muestra de vehículos clásicos que destacará la elegancia y la historia del automovilismo.

Además de las actividades deportivas, Polo & Classics contará con activaciones de marca, espacios de relacionamiento empresarial, zonas familiares y una variada oferta gastronómica diseñada para complementar la experiencia de los visitantes.

El festival cuenta con el respaldo de la BritCham Colombia y Pharvet, organizaciones que apoyan la creación de espacios que promuevan el deporte, la cultura y las conexiones empresariales de alto nivel.

Polo & Classics busca convertirse en un referente internacional

De acuerdo con José Luis Acevedo, director de Polo & Classics, el objetivo del evento es ofrecer una experiencia comparable con los grandes encuentros ecuestres y de estilo de vida que se realizan en diferentes países de América Latina.

“Polo & Classics es la materialización de un concepto que busca reunir lo mejor del deporte ecuestre, la cultura automotriz y las experiencias premium en un solo lugar. Queremos que las familias, empresarios, aficionados y deportistas encuentren aquí un festival a la altura de los grandes encuentros internacionales, donde la excelencia, el estilo de vida y las relaciones humanas sean protagonistas”, afirmó Acevedo.

Más allá de la competencia deportiva, la organización destaca que el festival ha sido concebido como una plataforma para fortalecer relaciones comerciales, generar experiencias memorables y acercar al público a tendencias relacionadas con el lifestyle, la gastronomía y las marcas más destacadas del mercado colombiano.