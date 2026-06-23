Cómo mantenerse saludable después de los 50: cuatro hábitos que marcan la diferencia

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La forma de entender el bienestar después de los 50 años está cambiando. En una sociedad donde la expectativa de vida sigue aumentando, cada vez más personas buscan hábitos que les permitan mantenerse activas, reducir el estrés y fortalecer su salud física y emocional.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la esperanza de vida en Colombia alcanza los 77,5 años, una cifra que ha impulsado el interés por estrategias que contribuyan a una mejor calidad de vida durante las etapas más avanzadas de la vida.

En este contexto, expertos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) identifican cuatro hábitos que están transformando la manera en que las personas mayores de 50 años viven, se relacionan con su entorno y priorizan su bienestar.

1. Priorizar el movimiento sobre el rendimiento

La actividad física sigue siendo uno de los principales aliados para la salud, pero el enfoque ha evolucionado. Actualmente, muchas personas optan por ejercicios que promuevan la movilidad, la flexibilidad y el bienestar integral, dejando de lado la presión por alcanzar metas deportivas exigentes.

Actividades como las caminatas, el senderismo, el yoga o los ejercicios de bajo impacto se han convertido en opciones cada vez más populares por sus beneficios para la salud cardiovascular, la movilidad y la conexión con el entorno.

“Hoy vemos una generación que entiende el bienestar como una construcción diaria. Después de los 50, muchas personas están priorizando actividades que les permitan mantenerse activas, conectar con la naturaleza y disfrutar experiencias más conscientes. Esa búsqueda está muy alineada con la filosofía Pura Vida de nuestro país, que promueve el equilibrio entre movimiento, descanso y bienestar”, explica Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

2. Buscar experiencias que ayuden a reducir el estrés

El bienestar emocional se ha convertido en una prioridad para quienes buscan envejecer con una mejor calidad de vida. La meditación, el descanso activo, las actividades al aire libre y los espacios de tranquilidad forman parte de una tendencia global orientada a disminuir los niveles de estrés.

A medida que aumenta la longevidad, también crece el interés por hábitos que favorezcan el equilibrio emocional y ayuden a prevenir los efectos negativos asociados al estrés prolongado.

Especialistas señalan que mantener una relación saludable entre el tiempo libre, el autocuidado y las responsabilidades diarias puede contribuir significativamente al bienestar general durante esta etapa de la vida.

3. Adoptar una alimentación más consciente

La alimentación ha dejado de ser vista únicamente como una necesidad nutricional para convertirse en una herramienta clave de prevención y bienestar.

Cada vez más adultos mayores de 50 años muestran interés por consumir productos frescos, ingredientes naturales y opciones gastronómicas que favorezcan una mejor salud física y mental.

Esta tendencia también influye en las decisiones de viaje, donde las experiencias culinarias basadas en productos locales y tradiciones gastronómicas auténticas se integran como parte de una experiencia de bienestar más completa.

4. Reconectar con la naturaleza como estilo de vida

El contacto con entornos naturales se ha consolidado como uno de los hábitos más valorados por quienes buscan mejorar su calidad de vida después de los 50 años.

Bosques, montañas, playas y espacios abiertos ofrecen oportunidades para mantenerse activos, reducir el estrés y desconectarse del ritmo acelerado de las ciudades.

“La filosofía Pura Vida responde a una tendencia creciente de personas que buscan reconectar con la naturaleza, mantenerse activas y priorizar su bienestar de una forma más consciente”, agrega Ireth Rodríguez.

El bienestar integral también transforma la forma de viajar

La búsqueda de una vida más saludable no solo está modificando los hábitos cotidianos, sino también la manera en que las personas eligen sus destinos turísticos. Hoy existe un creciente interés por experiencias que integren naturaleza, sostenibilidad, bienestar emocional y actividades al aire libre.

Esta tendencia refleja una nueva visión del envejecimiento, en la que el objetivo no es únicamente vivir más años, sino hacerlo con mayor plenitud, autonomía y calidad de vida.