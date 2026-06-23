Abren convocatoria de becas en inglés y liderazgo para universitarios de Bogotá

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Los estudiantes universitarios de Bogotá y municipios cercanos tienen una nueva oportunidad para fortalecer sus habilidades académicas y de liderazgo. El Centro Colombo Americano de Bogotá, en alianza con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, abrió la convocatoria para la quinta edición de la Beca Martin Luther King Jr., un programa que otorgará 74 becas para formación gratuita en inglés y liderazgo.

La iniciativa busca apoyar a jóvenes comprometidos con el cambio social, el trabajo comunitario y el desarrollo de proyectos que generen impacto positivo en sus entornos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 28 de junio de 2026.

¿Quiénes pueden aplicar a la Beca Martin Luther King Jr.?

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios que cursen entre tercer y quinto semestre y residan en Bogotá o municipios aledaños.

Más allá del rendimiento académico, el programa busca identificar jóvenes con vocación de liderazgo, interés por el voluntariado, la participación comunitaria y la construcción de iniciativas que contribuyan al bienestar social.

Según explicó Fabián Cruz, subdirector de Egresados y Programas Académicos de Responsabilidad Social del Centro Colombo Americano de Bogotá, el objetivo es formar líderes capaces de generar transformaciones reales en sus comunidades.

“En el Centro Colombo Americano entendemos que el liderazgo es una herramienta de transformación social. Por eso esta beca no solo fortalece las habilidades en inglés de los estudiantes, sino que también les brinda espacios para desarrollar proyectos, trabajar con sus comunidades y convertirse en agentes de cambio que generen un impacto positivo en el país”, afirmó.

¿Cuántas becas entregarán y qué incluyen?

La quinta edición del programa ofrecerá un total de 74 becas distribuidas en dos cohortes:

Primera cohorte: estudiantes con nivel de inglés A2

40 cupos disponibles.

Duración de un año.

440 horas de formación en inglés.

50 horas de talleres de liderazgo.

Segunda cohorte: estudiantes sin conocimientos previos de inglés

34 cupos disponibles.

Duración de dos años.

Cerca de 800 horas de formación en inglés.

50 horas de talleres de liderazgo.

Las clases de inglés podrán desarrollarse de manera presencial o virtual, mientras que los talleres de liderazgo se realizarán presencialmente en Bogotá para fortalecer competencias relacionadas con el trabajo en equipo, la participación ciudadana y la transformación social.

Además, los beneficiarios recibirán materiales de estudio, acceso a plataformas digitales, actividades culturales y acompañamiento académico sin costo.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

Los interesados podrán consultar los requisitos y completar su proceso de inscripción a través del portal oficial de la convocatoria.

La fecha límite para postularse es el domingo 28 de junio de 2026.

Más de 200 jóvenes beneficiados

Desde su creación, la Beca Martin Luther King Jr. se ha consolidado como uno de los programas de responsabilidad social más importantes del Centro Colombo Americano de Bogotá.

Con la nueva convocatoria, la iniciativa superará los 200 jóvenes beneficiados en distintas regiones del país, fortaleciendo una red de líderes comprometidos con la generación de cambios positivos en sus comunidades.

Karen Castro, beneficiaria de la edición 2024, destacó el impacto que ha tenido el programa en su crecimiento personal y profesional.

“Gracias a esta beca he podido fortalecer mi liderazgo y mis habilidades en una segunda lengua. Además, he podido conocer a una red de jóvenes líderes de varias regiones del país, los cuales me han inspirado a convertir también mis ideas en proyectos con impacto social”, señaló.