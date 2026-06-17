¿Puede un gol afectar el corazón? Lo que advierten los especialistas antes de la temporada de fútbol

Foto ¿Puede un gol provocar un infarto? Especialistas alertan sobre los riesgos cardíacos durante los partidos de fútbol.

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La emoción de un gol en el último minuto, la tensión de una tanda de penales o la alegría de una clasificación inesperada son experiencias que millones de aficionados al fútbol esperan vivir durante la gran temporada internacional de 2026. Sin embargo, lo que para muchos es una celebración inolvidable también puede representar un desafío para la salud. Especialistas del Hospital San Vicente Fundación Medellín alertan que las emociones intensas asociadas a los eventos deportivos pueden tener efectos reales sobre el corazón.

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Aunque expresiones como “morirse de la emoción” suelen utilizarse de manera coloquial, la ciencia ha demostrado que los episodios de estrés, ansiedad y euforia extrema pueden aumentar el riesgo de infartos, arritmias cardíacas y otras complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas con antecedentes médicos o factores de riesgo.

Fútbol y salud: estas son las señales de alarma que no debe ignorar durante la temporada de 2026

El doctor Jairo Gándara Ricardo, cardiólogo clínico del Hospital San Vicente Fundación Medellín, explicó que durante un partido vivido con gran intensidad emocional el organismo activa mecanismos similares a los que se ponen en marcha ante una situación de peligro.

Según el especialista, “cuando una persona vive un partido con una carga emocional intensa, el organismo activa mecanismos similares a los que se ponen en marcha frente a una amenaza real. Se liberan hormonas del estrés que aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial y generan cambios que pueden afectar el funcionamiento normal del corazón”.

La advertencia no se basa únicamente en observaciones clínicas. Diversas investigaciones internacionales han documentado un incremento de las emergencias cardiovasculares durante grandes competiciones deportivas. El cardiólogo señaló que durante un importante torneo internacional disputado en 2006 se registró un aumento significativo de casos de infarto de miocardio y arritmias, mientras que años después otro campeonato permitió evidenciar un incremento del 3,7 % en las hospitalizaciones por infarto durante la competencia.

Además, la mayor mortalidad hospitalaria relacionada con estos eventos cardiovasculares se presentó precisamente durante la jornada final del torneo. Los estudios también encontraron que el número de pacientes hospitalizados por infarto fue superior al registrado en los mismos periodos de años anteriores y posteriores a la competición.

“El especialista indicó que las personas con enfermedad cardiovascular preexistente son particularmente vulnerables, ya que las emociones intensas, tanto de angustia como de euforia, pueden convertirse en detonantes de eventos cardíacos complejos”.

El síndrome del corazón roto

Uno de los fenómenos más llamativos asociados a las emociones extremas es el llamado síndrome del corazón roto, conocido médicamente como cardiomiopatía de Takotsubo.

Se trata de una condición temporal que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre de manera adecuada y que suele aparecer después de episodios de estrés físico o emocional intenso. Aunque en la mayoría de los casos es reversible, sus síntomas pueden confundirse fácilmente con los de un infarto.

Entre las señales más comunes se encuentran el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, las palpitaciones y alteraciones en los exámenes cardíacos.

Lo que más llama la atención de los especialistas es que esta condición no solo puede desencadenarse por emociones negativas. La evidencia científica ha demostrado que acontecimientos positivos de gran intensidad, como la celebración de un gol decisivo o una victoria inesperada, también pueden provocar respuestas fisiológicas capaces de afectar el funcionamiento del corazón.

Los expertos explican que el organismo no distingue entre una emoción positiva o negativa cuando la intensidad es muy alta. Lo que realmente genera el impacto cardiovascular es la magnitud de la respuesta emocional.

Hábitos que aumentan el riesgo

Más allá de la emoción propia del fútbol, los médicos advierten que existen conductas frecuentes durante los partidos que pueden incrementar aún más el riesgo cardiovascular.

“El doctor Gándara explicó que el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el abuso de bebidas energizantes o cafeína, la falta de sueño y la suspensión de tratamientos médicos pueden potenciar los efectos del estrés y la euforia sobre el corazón”.

Por esta razón, recomendó que las personas con hipertensión arterial, antecedentes de enfermedad cardíaca o trastornos de ansiedad mantengan sus controles médicos al día, continúen tomando los medicamentos formulados y eviten los excesos durante los encuentros deportivos.

Cuándo buscar ayuda médica

Los especialistas insisten en que algunos síntomas no deben atribuirse únicamente a los nervios del partido.

Dolor opresivo en el pecho, dificultad para respirar, sudoración excesiva, mareos, palpitaciones intensas o pérdida de conciencia son señales de alarma que requieren atención médica inmediata.

En vísperas de una nueva temporada futbolística que promete emociones al límite, los expertos recuerdan que disfrutar del deporte y cuidar la salud cardiovascular no son objetivos incompatibles. Celebrar los triunfos, sufrir cada jugada y compartir la pasión por el fútbol es posible, siempre que el bienestar del corazón también forme parte del juego.

Porque más allá de cualquier marcador, la verdadera victoria sigue siendo proteger la salud cardiovascular y actuar a tiempo ante cualquier señal de riesgo.