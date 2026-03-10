Las nuevas generaciones están cambiando la forma en que las marcas venden en Colombia

Las nuevas generaciones están transformando la forma en que se consume el lujo en el mundo y, particularmente, en Colombia. Los millennials y la generación Z han ganado protagonismo dentro de este mercado, lo que está obligando a las marcas a replantear su comunicación, el diseño de sus productos y la manera en que construyen experiencias para sus clientes.

En este nuevo escenario, las marcas buscan integrar la experiencia digital con el punto de venta físico para ofrecer una interacción más completa y coherente.

Experiencias de marca más tecnológicas y personalizadas

El cambio en el perfil del consumidor está acelerando la transformación del sector. De acuerdo con Sebastián Barrientos, cofundador de la compañía SBQ, el ascenso sostenido de audiencias jóvenes está obligando al retail colombiano a renovar sus estrategias.

“El ascenso sostenido de las audiencias jóvenes está llevando al retail colombiano a replantear las estrategias de comunicación, marketing y diseño, ya que estos compradores son más exigentes en lo que respecta a la experiencia del cliente y demandan una conexión total entre la innovación digital y la experiencia física en el punto de venta”, señaló Barrientos.

Según el directivo, esta tendencia ha llevado a las empresas a combinar herramientas tecnológicas de alto nivel con la sensibilidad del servicio tradicional, con el objetivo de que el consumidor se sienta protagonista de una narrativa de marca coherente en todos los canales.

La tienda física sigue siendo clave

Aunque el comercio electrónico ha ganado terreno en los últimos años, la experiencia presencial sigue siendo fundamental dentro del mercado del lujo. Para muchos compradores, la tienda física continúa siendo el espacio donde se construye una conexión emocional con la marca.

“El consumidor actual es profundamente digital, pero busca el punto físico para vivir experiencias sensoriales y emocionales que le den sentido a su inversión”, explicó Barrientos.

Esto ha llevado a varias compañías a desarrollar estrategias omnicanal, en las que el cliente pueda interactuar con la marca de forma constante a través de redes sociales, plataformas digitales y espacios físicos.

Sostenibilidad y propósito: claves para las nuevas generaciones

Otro de los cambios que está marcando el consumo de lujo entre los jóvenes tiene que ver con el propósito de las marcas. Millennials y generación Z prestan cada vez más atención al impacto social y ambiental de las compañías.

Por esta razón, factores como la sostenibilidad, la transparencia y las prácticas responsables están adquiriendo mayor relevancia dentro del sector. Las marcas que logren demostrar coherencia en estos aspectos tendrán mayores posibilidades de conectar con las nuevas audiencias.

El reto del lujo: convertir la compra en una experiencia

Frente a este panorama, el desafío para el retail de lujo en Colombia está en transformar la compra en una experiencia integral que combine innovación, identidad y conexión emocional con la marca.

Según Barrientos, las compañías que logren construir relaciones más cercanas con sus clientes y ofrecer experiencias coherentes en todos los canales serán las que mejor se posicionen en un mercado cada vez más influenciado por las nuevas generaciones.