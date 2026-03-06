Conozca la apuesta que está haciendo Ryan Castro con su equipo de baloncesto para impulsar moda urbana

El baloncesto en Colombia continúa ganando protagonismo tanto en el ámbito deportivo como en el cultural y empresarial. En medio de este crecimiento, una nueva alianza entre una marca de estilo urbano y Paisas Basketball, equipo fundado por el artista colombiano Ryan Castro, busca consolidar una tendencia que une deporte, bienestar y cultura urbana dentro y fuera de las canchas.

Para leer:¿Cómo crear una marca personal? Conozca las cuatro claves

En los últimos años, el interés de los colombianos por el baloncesto ha aumentado de manera notable. Este crecimiento se refleja no solo en el número de aficionados, sino también en el respaldo de empresas que ven en este deporte una oportunidad para impulsar proyectos deportivos, apoyar nuevos talentos y conectar con audiencias jóvenes. En este contexto surge la alianza entre la marca antioqueña Clemont y Paisas Basketball, una colaboración que pretende posicionar al baloncesto como una plataforma de identidad cultural y estilo de vida.

Paisas Basketball, fundado por Ryan Castro, fortalece el baloncesto colombiano tras alianza con marca de cultura urbana

La iniciativa se produce en un momento clave para el baloncesto profesional en Colombia, que atraviesa una etapa de expansión marcada por el aumento de audiencias, el fortalecimiento de la Liga Profesional de Baloncesto y la participación de clubes colombianos en torneos internacionales. En ese escenario, Paisas Basketball se ha consolidado como uno de los equipos protagonistas del crecimiento del deporte en el país.

El club logró recientemente un importante hito deportivo al convertirse en el primer equipo colombiano en clasificar por segunda vez consecutiva a los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas, considerada la competencia de clubes más importante del continente. Este logro reafirma el posicionamiento del equipo dentro del panorama regional y demuestra el nivel competitivo que ha alcanzado el baloncesto colombiano en los últimos años.

A este reconocimiento internacional se suma el título obtenido en la temporada 2025 de la Liga Profesional de Baloncesto, en la que Paisas Basketball se coronó campeón tras vencer 81-69 a Cimarrones del Chocó y cerrar la serie final con un contundente 3-0. Con esta victoria, el equipo alcanzó el primer bicampeonato departamental en la historia del baloncesto colombiano, un logro que refuerza su proyección deportiva.

Desde el ámbito empresarial, la alianza busca ir más allá del patrocinio tradicional. Sebastián Echeverri, CEO de Clemont, explicó que el deporte se ha convertido en una herramienta poderosa para conectar con las audiencias desde una visión integral del bienestar físico, mental y emocional.

Según el directivo, el baloncesto representa hoy un espacio donde convergen la competencia deportiva, la construcción cultural y la identidad colectiva. Estos elementos, asegura, están alineados con la filosofía de la marca desde su creación.

“Decidimos convertirnos en patrocinadores oficiales de Paisas Basketball con el propósito de apoyar el deporte nacional y el crecimiento de nuevos talentos. Esta colaboración refleja la evolución de la cultura urbana en Colombia, impulsa el talento local y transmite un mensaje de superación que va más allá de la competencia deportiva”, señaló Echeverri.

Durante el lanzamiento del torneo, los jugadores del equipo antioqueño lucieron piezas exclusivas de la marca, marcando el inicio oficial de esta alianza. En el primer partido de la temporada, los deportistas ingresaron al coliseo portando los característicos “amuletos” de Clemont, un gesto inspirado en los rituales de entrada popularizados por los jugadores de la NBA, que buscan transmitir confianza, identidad y estilo frente a los aficionados.

La propuesta streetwear de la marca se articula con la identidad de Paisas Basketball, un equipo que combina influencias globales con el talento local. La incorporación de jugadores extranjeros también ha contribuido a reforzar esta estética híbrida que mezcla deporte, moda y cultura urbana.

Con esta colaboración, la marca acompañará al club en encuentros decisivos de la liga y en competiciones internacionales, fortaleciendo su presencia en escenarios de alto impacto deportivo. De esta manera, el proyecto busca demostrar que el baloncesto colombiano no solo crece en lo deportivo, sino también como un fenómeno cultural capaz de integrar deporte, estilo y bienestar en una misma plataforma.