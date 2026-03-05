Día de la Desconexión Digital: el alarmante tiempo que pasan los colombianos en redes sociales

En Colombia, una persona pasa en promedio 3,6 horas al día navegando en redes sociales, una cifra que, llevada a escala anual, equivale a 50 días completos al año frente a una pantalla. Este dato ha reabierto el debate sobre los efectos del consumo digital constante y la necesidad de implementar pausas que favorezcan el bienestar mental y físico.

El panorama es aún más preocupante entre niños y adolescentes, quienes pueden llegar a pasar hasta ocho horas diarias consumiendo contenido desde sus celulares. Este hábito, sumado a la sobrecarga informativa y al flujo constante de estímulos digitales, termina saturando la conversación pública y generando fatiga en los usuarios.

Lo que inicialmente nació como una herramienta para fomentar la comunicación y el acceso a la información, en muchos casos se ha convertido en un entorno de ruido permanente y exposición continua, lo que hace cada vez más necesario establecer límites saludables frente al uso de dispositivos.

Generación Z y Millennials: los más afectados por el agotamiento digital

Las cifras reflejan que el impacto del uso intensivo de redes sociales se siente especialmente entre los jóvenes. En Colombia, el 47 % de la Generación Z y el 58 % de los Millennials afirman sentirse agotados, mientras que el 72 % reconoce que no toma pausas suficientes durante su jornada diaria.

Esta situación evidencia cómo la línea entre el trabajo, el entretenimiento y la vida personal se ha vuelto cada vez más difusa en el entorno digital. Cuando el tiempo conectado se vuelve constante, volver al presente y desconectarse por momentos se convierte en una forma de autocuidado.

Expertos y organizaciones han insistido en que hacer pausas durante el día mejora la productividad, la concentración y el equilibrio emocional, especialmente en un contexto donde el trabajo, el estudio y el ocio dependen cada vez más de pantallas.

En el marco del Día Internacional de la Desconexión Digital, que se conmemora el 5 de marzo, surgió en Colombia la iniciativa #BreakPatrocinado, una propuesta que busca concientizar sobre la importancia de tomar pausas en medio del uso constante de redes sociales.

La campaña, impulsada por KitKat, propone un giro al tradicional #ContenidoPatrocinado que suelen usar los creadores digitales. En esta ocasión, la empresa decidió pagarles a influenciadores para que se desconecten durante 24 horas, silenciando notificaciones y deteniendo sus publicaciones.

Durante ese tiempo, los creadores de contenido —cuyo trabajo depende de estar conectados permanentemente— compartirán con sus audiencias el mensaje de que tomar un descanso digital no significa perder productividad, sino cuidar el bienestar personal.

La iniciativa busca que estos influenciadores, que movilizan comunidades de cientos de miles de seguidores, inspiren a sus audiencias a tomarse un respiro y reconectar con actividades fuera de las pantallas.