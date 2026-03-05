Foto de la trayectoria a la transformación: compañía del sector salud evoluciona con identidad más científica y visión en latinoamérica.

Una compañía farmacéutica con sólida presencia en Latinoamérica anunció la evolución de su identidad corporativa, un paso estratégico que refleja el momento de transformación y crecimiento que atraviesa la organización tras cinco décadas de trayectoria en el sector salud.

Para leer:¿Cómo crear una marca personal? Conozca las cuatro claves

La renovación de marca presentada por Procaps® simboliza una etapa de consolidación enfocada en la innovación farmacéutica, la excelencia operativa y el fortalecimiento de su liderazgo regional. La nueva imagen proyecta ciencia, modernidad y visión de futuro, alineándose con estándares globales y reafirmando su compromiso con la salud de millones de personas.

Compañía farmacéutica renueva identidad corporativa tras 50 años y apuesta por la innovación en salud

La transformación se materializa en una identidad visual más robusta y científica. Incluye un rediseño del logotipo, una paleta cromática renovada y un sistema gráfico que responde a las tendencias internacionales del sector. Esta actualización no solo representa un cambio estético, sino que comunica el crecimiento sostenido de la compañía, sus avances en desarrollo de medicamentos y su apuesta por la sostenibilidad en los sistemas de salud de la región.

Melissa Angelini, CEO interina, aseguró que esta evolución simboliza la confianza que durante 50 años han depositado en la organización los profesionales de la salud, pacientes, clientes y aliados estratégicos. Según explicó, la nueva identidad representa continuidad, transformación e innovación, al tiempo que reafirma el compromiso con el acceso a la salud en los mercados donde opera.

La compañía ha consolidado su presencia regional mediante inversiones en tecnología, fortalecimiento de procesos productivos y ampliación de su portafolio. En ese contexto, la actualización de marca acompaña una estrategia de crecimiento enfocada en resultados sostenibles y en la generación de impacto positivo en los entornos donde tiene operación.

Luis Palacios, CCO, destacó que esta evolución refleja con claridad lo que es hoy la organización y hacia dónde se dirige: una estructura que innova, crece y se transforma para seguir ofreciendo medicamentos de alta calidad. Agregó que el objetivo es mantener estándares elevados en investigación, manufactura y comercialización, garantizando competitividad y confianza en el sector farmacéutico regional.

La empresa cuenta con 50 años de experiencia en el desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos de prescripción, soluciones clínicas de alta potencia, productos de venta libre (OTC) y tratamientos especializados, incluyendo opciones para Diabetes. Su operación se ha expandido en distintos países de América Latina, consolidando una red que integra capacidades científicas, regulatorias y comerciales.

Con esta renovación, Procaps® proyecta una etapa de mayor solidez estratégica, manteniendo el foco en la innovación, la calidad y la sostenibilidad. La evolución de su identidad corporativa acompaña un proceso más amplio de transformación organizacional que busca responder a los desafíos actuales del sector salud, caracterizado por cambios regulatorios, avances tecnológicos y una creciente demanda de soluciones terapéuticas eficaces.

La compañía reafirma así su propósito de impulsar la salud para transformar vidas, fortaleciendo su posicionamiento como referente en la industria farmacéutica latinoamericana y consolidando una visión de largo plazo centrada en la ciencia, el crecimiento responsable y el bienestar de los pacientes.