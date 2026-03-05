Cartagena reunirá a los mayores expertos del mundo en enfermedades vasculares en 2026

Cartagena de Indias se prepara para recibir uno de los eventos científicos más importantes del mundo en el campo de la salud vascular. Del 25 al 28 de marzo de 2026 se llevará a cabo el 32.º IUA World Congress, un encuentro internacional que reunirá a especialistas, investigadores y líderes médicos para debatir los avances más recientes en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades vasculares.

Organizado por la International Union of Angiology (IUA) y la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología (Asovascular), el congreso convocará a expertos en angiología, cirugía vascular y medicina endovascular provenientes de más de 70 países, consolidándose como una plataforma clave para el intercambio de conocimiento científico y la cooperación médica internacional.

Colombia, epicentro de la medicina vascular en Iberoamérica

La realización del IUA World Congress en Cartagena posiciona a Colombia como un referente en investigación y actualización médica dentro de la región. Durante cuatro días, el evento reunirá a destacados profesionales del sector salud para presentar investigaciones, discutir innovaciones clínicas y analizar los desafíos actuales en el tratamiento de enfermedades vasculares.

Además, este año el evento tendrá un carácter especial, ya que el IUA World Congress se realizará de manera conjunta con el Congreso Colombiano de Cirugía Vascular y Angiología, fortaleciendo la agenda académica y ampliando el alcance científico del encuentro.

El Premio MediVaric: apoyo empresarial a la investigación científica

Uno de los anuncios más relevantes del congreso es la entrega del Premio MediVaric, un reconocimiento que busca incentivar la investigación en el campo de la salud vascular. Este galardón representa un hito en el país, ya que por primera vez una pyme colombiana respalda activamente la investigación científica en cirugía vascular y angiología.

La convocatoria superó las expectativas al recibir 178 abstracts de investigaciones, resultado de una alianza entre MediVaric, la International Union of Angiology y Asovascular.

Según Jairo Cubillos Muñoz, gerente general de MediVaric, la iniciativa busca impulsar nuevas generaciones de investigadores:

“En MediVaric estamos convencidos de que la investigación científica es la base del desarrollo. Por eso, el Premio MediVaric nos enorgullece, al incentivar a estudiantes de medicina, residentes y fellows a ser parte del legado de la cirugía vascular y angiología a través de investigaciones que impacten la vida de pacientes que viven con estas enfermedades en Colombia y el mundo”.

El reconocimiento está dirigido a estudiantes de medicina, residentes y fellows, quienes podrán presentar investigaciones enfocadas en mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades vasculares.

La importancia de la investigación en enfermedades vasculares

Promover la investigación en salud vascular es una prioridad global. De acuerdo con estimaciones del World Thrombosis Day, una de cada cuatro muertes en el mundo está relacionada con la trombosis.

En el caso de Colombia, Asovascular advierte que la Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) representa la principal causa prevenible de muerte en el entorno hospitalario, y probablemente se ubicaría entre las primeras 15 causas de mortalidad nacional si existiera un registro más completo de estos casos.

Ante este panorama, iniciativas como el Premio MediVaric buscan fortalecer la investigación científica y generar soluciones que impacten directamente la calidad de vida de los pacientes.



