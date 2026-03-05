Bogotá se llena de energía femenina: llega el W Fitness Festival 2026 con running, wellness y entrenamiento

El W Fitness Festival 2026 regresa a Bogotá con su cuarta edición para consolidarse como uno de los encuentros deportivos y de bienestar más importantes para las mujeres en Colombia. La cita será el próximo 7 de marzo en Compensar Avenida 68, donde miles de participantes vivirán una jornada enfocada en el fitness, el running, el wellness y el empoderamiento femenino.

En sus tres ediciones anteriores, el festival ha impactado a más de 10.000 mujeres, convirtiéndose en una plataforma de inspiración, comunidad y transformación a través del movimiento y los hábitos saludables.

Un espacio para el bienestar y el empoderamiento femenino

Se ha posicionado como una experiencia integral que trasciende el ejercicio físico. Su programación reúne actividades de entrenamiento, charlas inspiradoras y espacios de conexión entre mujeres que comparten el interés por el bienestar y el estilo de vida saludable.

Durante la jornada, las asistentes podrán participar en las W Master Classes, sesiones dirigidas por expertas en disciplinas como entrenamiento funcional, cardio, movilidad y meditación. Además, el evento contará con las W Talks, espacios de conversación donde líderes y referentes compartirán experiencias sobre liderazgo, bienestar y crecimiento personal.

“El W Fitness Festival es un homenaje a la fuerza, resiliencia y liderazgo de las mujeres. Cada actividad está pensada para conmemorar su impacto en la sociedad, reconocer sus logros y celebrar todo lo que representan”, explicó Hugo Posada, vocero del evento.

Invitadas destacadas del W Fitness Festival 2026

La cuarta edición reunirá a reconocidas figuras del deporte, el fitness y las redes sociales que inspirarán a las participantes durante el evento.

Entre las invitadas confirmadas se encuentran:

Elianis Garrido , actriz, bailarina y empresaria

, actriz, bailarina y empresaria Maisa Pérez , entrenadora internacional y creadora del método The Tabit

, entrenadora internacional y creadora del método The Tabit Lina Mar Suárez , maratonista y creadora de contenido

, maratonista y creadora de contenido Kelly Ríos “Guajira” , atleta y campeona del Desafío 2024

, atleta y campeona del Desafío 2024 Mariam Obregón, influencer y creadora digital

A ellas se suman las Nike Trainers de Colombia: Kelly Pérez, Paula Hurtado y Brittany Metka, quienes liderarán algunas de las sesiones de entrenamiento del festival.

Hybrid Night Race: la gran novedad del festival

Una de las grandes innovaciones del W Fitness Festival 2026 será la Hybrid Night Race, una competencia que está marcando tendencia en el mundo del entrenamiento.

Esta carrera híbrida combina tramos de running con estaciones de ejercicios funcionales, creando una experiencia deportiva dinámica que desafía resistencia, fuerza y coordinación. Además, se desarrollará en un ambiente nocturno con luces, música y una atmósfera energética, rompiendo con los esquemas tradicionales de las competencias deportivas.

Un festival que promueve comunidad y hábitos saludables

El evento contará con Compensar como sede oficial, organización que respalda esta iniciativa enfocada en promover el bienestar integral.

“El W Fitness Festival nació como un espacio deportivo y hoy es una comunidad que crece alrededor del bienestar femenino. Para Compensar es un placer ser sede y apoyar este encuentro que confirma que el deporte también es una herramienta de transformación y empoderamiento”, afirmó Diego Pérez, vocero de Compensar – Medicina Prepagada.

Más allá del ejercicio, el festival busca fortalecer el equilibrio físico, mental, social y emocional de las participantes, generando un entorno de comunidad, inspiración y liderazgo femenino.