Investigadora colombiana desarrolla dispositivo médico con inteligencia artificial para detectar fallas respiratorias

La científica colombiana María Artunduaga se posiciona como una de las investigadoras latinoamericanas más influyentes en el campo de la tecnología médica. Su trabajo en el desarrollo de un dispositivo innovador para el diagnóstico temprano de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) ya suma 18 patentes concedidas y más de 5,2 millones de dólares en financiación federal en Estados Unidos, un logro que la ubica dentro del 1% de mujeres latinas y afrodescendientes que acceden a este tipo de recursos científicos.

La EPOC es una de las enfermedades respiratorias más graves a nivel global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta condición provoca más de tres millones de muertes cada año, en gran parte porque el diagnóstico suele producirse cuando el daño pulmonar ya es irreversible.

Frente a este panorama, Artunduaga lidera el desarrollo de una tecnología capaz de identificar alteraciones respiratorias en etapas tempranas, lo que podría cambiar radicalmente la forma en que se detecta y se maneja la enfermedad.

Tecnología basada en inteligencia artificial para detectar la EPOC antes de que sea irreversible

La innovación se desarrolla a través de la empresa Samay, fundada por la científica colombiana, y consiste en una plataforma médica que combina sensores acústicos activos con inteligencia artificial para evaluar el funcionamiento de los pulmones.

El sistema utiliza resonancia acústica para analizar el comportamiento de las vías respiratorias y medir fenómenos como el atrapamiento de aire, una de las primeras señales de deterioro pulmonar.

Este enfoque permite estudiar las vías aéreas pequeñas, donde generalmente inicia la EPOC, algo que resulta difícil de detectar con los métodos tradicionales de diagnóstico.

Según explica la propia investigadora:

“Lo que estamos protegiendo no es solo un dispositivo, sino una nueva forma de medir la función pulmonar. Detectar antes significa intervenir antes y evitar que millones de personas lleguen a etapas avanzadas sin diagnóstico”.

Resultados clínicos prometedores en diagnóstico respiratorio

Los estudios clínicos realizados con esta tecnología han mostrado resultados altamente prometedores para la medicina respiratoria.

Entre los hallazgos más relevantes destacan:

93% de precisión en el diagnóstico de EPOC

80% de precisión en la detección del atrapamiento de aire

91% de precisión en la identificación de enfermedad de vías aéreas pequeñas

Además del diagnóstico temprano, el dispositivo busca anticipar cambios en la función pulmonar que podrían desencadenar crisis respiratorias, ampliando la capacidad de intervención médica antes de que se presenten complicaciones graves.

Un portafolio global de patentes en 14 países

La innovación desarrollada cuenta con una sólida protección tecnológica a nivel internacional.

Actualmente el proyecto posee 37 patentes entre concedidas y en trámite, registradas en 14 países, entre ellos:

Estados Unidos

China

Japón

Corea del Sur

Australia

Singapur

Canadá

India

México

Brasil

Colombia

Chile

Israel

A pesar de las barreras históricas para mujeres científicas en el acceso a capital, Artunduaga ha logrado captar más de 5,2 millones de dólares en fondos federales de investigación en Estados Unidos.

Los recursos provienen principalmente de dos de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo:

National Institutes of Health (NIH)

National Science Foundation (NSF)

Estas agencias financian proyectos de alto rigor técnico, clínico y regulatorio, lo que demuestra el nivel científico del desarrollo liderado por la investigadora colombiana.

Además, Artunduaga se convirtió en la primera mujer latina en liderar un equipo en Latinoamérica ganador del programa MedTech Innovator, una de las aceleradoras más importantes del sector salud a nivel global.

Brecha de financiación para mujeres científicas

El logro de la científica colombiana cobra aún más relevancia en un contexto marcado por profundas brechas de acceso a capital para mujeres.

Según el Foro Económico Mundial:

Solo 2,1% del capital de riesgo global llega a startups fundadas por mujeres.

llega a startups fundadas por mujeres. Menos del 1% se destina a fundadoras afrodescendientes y latinas.

En Colombia, la diferencia también es evidente. La probabilidad de acceder a financiamiento es de 35,1% para hombres, mientras que para mujeres se reduce a 27,4%.

Sobre este panorama, Artunduaga asegura:

“No falta talento, sobran sesgos. A las mujeres se nos exige más evidencia y más resultados para acceder al mismo capital. Romper esa barrera no es solo una cuestión de equidad, es una apuesta por la innovación con impacto global”.



