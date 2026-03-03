Viajar con Trastorno del Espectro Autista: una preparación pare el antes, durante y después de volar

LATAM Airlines Colombia llevó a cabo por primera vez en el país una práctica de embarque dirigida a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La actividad, desarrollada en conjunto con la Liga Colombiana de Autismo y el Aeropuerto El Dorado, tuvo como objetivo promover la inclusión y mejorar la accesibilidad de los entornos aeroportuarios para viajeros neurodiversos.

El ejercicio reunió a más de 60 participantes entre personas con TEA y sus familias, quienes pudieron experimentar de manera guiada cada una de las etapas de un viaje aéreo: desde el ingreso al aeropuerto, el paso por los controles, hasta la llegada a la aeronave. La jornada tuvo una duración aproximada de cuatro horas y requirió semanas de planeación entre los equipos involucrados.

Compromiso internacional con la inclusión

Desde 2022, LATAM forma parte del grupo de aerolíneas certificadas por Autism Double Checked (ADC), reconocimiento internacional que garantiza estándares especializados para la atención de personas con TEA. La aerolínea cuenta actualmente con más de 15.000 colaboradores capacitados y protocolos diseñados para brindar un servicio informado, respetuoso y empático.

“Viajar junto a personas con TEA requiere preparación, sensibilidad y un acompañamiento informado. En LATAM hemos construido esa experiencia a lo largo de los años, con certificaciones, protocolos claros y equipos capacitados, para entregar tranquilidad y confianza a las familias colombianas en cada etapa del viaje”, afirmó María Fernanda Flores, subgerente de Planificación Estratégica de LATAM Airlines Group.

El Grupo LATAM también es el primer conglomerado aéreo de Suramérica en integrar el programa internacional Hidden Disabilities Sunflower, una iniciativa global que permite la identificación voluntaria de personas con discapacidades no visibles. Esta herramienta está disponible hoy en más de 150 aeropuertos donde opera la compañía.

El Aeropuerto El Dorado, que también cuenta con la certificación Sunflower, se ha consolidado como un referente regional en accesibilidad. Su programa “El Dorado a Tu Ritmo” busca mejorar la experiencia de pasajeros con discapacidades cognitivas, reduciendo ansiedad y estrés, y promoviendo un entorno más seguro, autónomo e inclusivo.

Según el aeropuerto, estos esfuerzos permiten fortalecer la comodidad durante el viaje, facilitar la independencia de los pasajeros y generar espacios más humanos y respetuosos con las necesidades individuales.

Viajar con TEA: preparación antes, durante y después

LATAM destaca que la experiencia de viaje para niños y adultos con TEA comienza mucho antes de abordar el avión. Por ello, la aerolínea impulsa iniciativas como el practice boarding, que permite a los pasajeros familiarizarse con los procesos aeroportuarios y reducir incertidumbre.

Las capacitaciones constantes de sus equipos, sumadas a la implementación de protocolos especializados, tienen como propósito acompañar a las familias desde la planificación del viaje hasta su llegada al destino.

Con esta primera práctica de embarque en Colombia, LATAM Airlines reafirma su compromiso con una aviación inclusiva. La compañía asegura que continuará fortaleciendo su servicio mediante estándares internacionales, formación permanente y articulación con los actores clave del ecosistema aeroportuario, para que cada viaje se desarrolle con mayor tranquilidad, confianza y bienestar para todos los pasajeros.