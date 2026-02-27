Sector esmeraldero moderniza su narrativa para conquistar mercados internacionales

En los territorios que han dado al mundo la esmeralda más codiciada del planeta, 455 actores de la cadena productiva participaron en la masterclass “Del origen al ícono”, una apuesta estratégica para modernizar la narrativa, fortalecer la comercialización y potenciar el posicionamiento internacional de la esmeralda colombiana en entornos digitales.

La gira académica recorrió los municipios de San Pablo de Borbur, Muzo y Chivor, epicentros históricos de la producción esmeraldera, y culminó con dos sesiones en Bogotá, ampliando el alcance a empresarios y actores estratégicos del sector en la capital.

Boyacá, cuna de la esmeralda más valiosa del mundo

Mineros, artesanos, talladores, joyeros, comercializadores, exportadores y empresarios participaron en una formación intensiva diseñada para responder a una realidad contundente: hoy, el valor de una gema no solo se define por su pureza, color o talla, sino también por la historia que la respalda y la capacidad de comunicarla eficazmente en mercados digitales globales.

Colombia es reconocida mundialmente por producir algunas de las esmeraldas de mayor calidad y pureza, especialmente las provenientes de los cinturones occidental y oriental de Boyacá. Sin embargo, gran parte de la cadena productiva enfrenta desafíos en posicionamiento digital, diferenciación de marca y acceso directo a consumidores internacionales.

De la mina al relato de lujo: la nueva narrativa de la esmeralda colombiana

La masterclass fue liderada por Eleonora Morales, referente en moda y lujo colombiano, y Javier Toloza, director del laboratorio gemológico más importante del país y responsable de estudios geológicos y gemotécnicos de la esmeralda colombiana.

Desde dos enfoques complementarios —científico y estratégico— se abordaron temas clave para la transformación del sector:

Construcción de marca en industrias extractivas

Narrativa de origen como activo reputacional

Generación de contenidos diferenciales para redes sociales

Trazabilidad, respaldo técnico y confianza en mercados internacionales

Reportes gemológicos y certificación de la gema

“El eje central fue claro: transformar la percepción de la esmeralda en un ícono de valor simbólico, cultural y económico. Colombia produce una de las mejores esmeraldas del mundo, pero nuestro producto insignia debe posicionarse con cuidado y profesionalismo en el escenario global”, señaló Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas.

Cerrar brechas entre tradición minera y economía digital

“Del origen al ícono” nació como respuesta concreta a ese desafío: profesionalizar la manera en que el sector se presenta ante el mundo y cerrar la brecha entre tradición minera y economía digital.

La iniciativa fue impulsada por Fedesmeraldas con el apoyo del Ministerio de Energía, Aprecol, Asocoesmeral y Acodes.

Más allá del fortalecimiento en comunicación y ventas digitales, la formación promovió una visión estratégica de largo plazo: comprender que en la industria del lujo la reputación, la transparencia y el relato de origen son hoy determinantes para competir en mercados internacionales exigentes.

Descentralizar el conocimiento y fortalecer el territorio

El recorrido por los municipios productores tuvo un componente simbólico y estructural. Llevar formación de alto nivel directamente a las zonas mineras representa una apuesta por descentralizar el conocimiento y fortalecer capacidades locales.

El espacio se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional donde tradición y modernidad dialogaron: mineros con décadas de experiencia compartiendo escenario con jóvenes emprendedores digitales; saber ancestral respaldado por ciencia gemológica; territorio convertido en marca.

Con 455 personas capacitadas, la masterclass deja instalada una conversación clave para el futuro del sector: la esmeralda colombiana no solo debe ser la mejor del mundo en calidad, sino también en narrativa, transparencia y presencia digital.