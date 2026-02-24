Sabores del Caribe con sello contemporáneo: Waku renueva su menú y eleva la experiencia gastronómica en Santa Marta

La gastronomía del Caribe colombiano continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos del país, y en ese escenario el restaurante Waku, ubicado en el Hilton Santa Marta, presentó una renovación integral de su carta con el objetivo de exaltar los ingredientes locales, impulsar el turismo gastronómico y fortalecer la escena culinaria regional.

La nueva propuesta culinaria se inspira en la fusión entre técnicas modernas y sabores tradicionales del Caribe, combinando creatividad contemporánea con recetas que evocan la identidad cultural de la región. La transformación del menú fue liderada por Jorge Trillos, chef ejecutivo del hotel, quien junto a su equipo desarrolló una experiencia pensada para “contar una historia” en cada plato.

El enfoque parte de un trabajo articulado con proveedores y comunidades locales, bajo un modelo de abastecimiento responsable y sostenible. La intención es que cada preparación refleje la diversidad gastronómica del territorio, integrando productos autóctonos, procesos artesanales y técnicas de alta cocina que elevan la experiencia sin perder autenticidad.

La renovación no solo responde a una tendencia culinaria, sino también a una estrategia para posicionar la cocina regional colombiana dentro del panorama nacional. El restaurante busca demostrar que el Caribe es más que sabor: es historia, técnica y cultura, elementos que se integran en cada detalle de la propuesta gastronómica.

El menú incluye varias opciones y un recorrido por tiempos que permite explorar distintos matices del territorio. Los insumos autóctonos y sostenibles son protagonistas, resaltando la estacionalidad y la riqueza agrícola y pesquera de la región. De esta manera, los visitantes acceden a una experiencia diversa y auténtica, conectada directamente con el entorno natural y social.

La experiencia va más allá del plato. La nueva carta incorpora una degustación sensorial completa, en la que la presentación, el servicio y la narrativa detrás de cada receta forman parte del concepto. El emplatado se inspira en la tradición artesanal costeña, mientras que el equipo de servicio explica el origen de los ingredientes y el proceso de elaboración, generando una conexión más cercana con el comensal.

Este modelo de hospitalidad experiencial responde a la creciente demanda de turistas que buscan propuestas auténticas y de alta calidad. La gastronomía se convierte así en un eje estratégico dentro de la experiencia del huésped, aportando valor al destino y diferenciándolo en el competitivo mercado turístico.

Desde la dirección del hotel se ha señalado que esta renovación busca ir más allá del servicio tradicional. La apuesta consiste en ofrecer una propuesta que conecte al visitante con la identidad cultural de Santa Marta, impulse el desarrollo local y contribuya al posicionamiento de la ciudad como referente gastronómico en Colombia.

Con esta nueva etapa, el restaurante reafirma su intención de consolidarse como un espacio que articula cultura, territorio y alta cocina, fortaleciendo tanto la experiencia del huésped como la proyección de la capital del Magdalena en el mapa culinario del país. La iniciativa confirma que la gastronomía sostenible, el respeto por el origen de los productos y la innovación técnica pueden convivir en una propuesta coherente, capaz de atraer tanto a viajeros internacionales como al público local.