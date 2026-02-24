La Linterna lanza colección de camisetas inspiradas en Cali, Medellín y el Pacífico

La firma de moda caleña QUEST y la emblemática imprenta artística La Linterna anunciaron el lanzamiento de una cápsula de edición limitada que promete convertirse en objeto de colección. Se trata de 3.000 camisetas exclusivas que fusionan la tradición tipográfica artesanal —un oficio heredado del siglo XIX— con la confección industrial de alta durabilidad.

La colección, que estará disponible a finales de febrero, rinde homenaje a la identidad cultural de Cali, Medellín y el Pacífico colombiano, integrando procesos patrimoniales de impresión con estándares contemporáneos de diseño y calidad textil.

Moda con identidad: una apuesta contra lo efímero

En un contexto dominado por la moda rápida y el consumo inmediato, la alianza entre QUEST y La Linterna se presenta como una declaración cultural. Ambas marcas, referentes de la identidad caleña, comparten una visión enfocada en el valor del trabajo manual, la autenticidad y la permanencia en el tiempo.

Nicolás Giraldo, gerente de marca de QUEST, explicó que el propósito central de la colaboración es crear piezas que trasciendan tendencias pasajeras y se consoliden como legado del diseño colombiano.

“En un mercado saturado por lo efímero, esta colaboración es una invitación a valorar los procesos que dejan una huella real. Cada prenda condensa la identidad de nuestros territorios y el rigor del trabajo artesanal”, afirmó Giraldo.

La propuesta busca posicionar estas camisetas no solo como prendas de vestir, sino como piezas culturales que narran historias regionales y exaltan lugares emblemáticos del país.

Tres ciudades, tres historias impresas a pulso

La cápsula está compuesta por tres diseños originales desarrollados en conjunto por ambas marcas:

Cali : homenaje gráfico inspirado en el tradicional Bulevar del Río.

: homenaje gráfico inspirado en el tradicional Medellín : pieza basada en la fuerza cultural y artística de la Plaza Botero .

: pieza basada en la fuerza cultural y artística de la . Pacífico colombiano: interpretación visual de los característicos atardeceres de esta región.

Cada camiseta tiene como punto de partida un póster original impreso a pulso en la histórica sede de La Linterna en Cali. El proceso utiliza máquinas tipográficas de finales del siglo XIX y tipos móviles, lo que garantiza texturas únicas e “imperfecciones nobles” propias del oficio artesanal.

Este detalle convierte cada prenda en una pieza irrepetible dentro de una edición limitada.