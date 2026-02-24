Foto arranca la temporada de festivales en América Latina: cómo crear el look perfecto para el día y la noche.

Con la llegada de la temporada de festivales en Colombia y América Latina, la música y la moda vuelven a encontrarse en un escenario donde las tendencias evolucionan a la vista del público. Durante varios días, los asistentes no solo disfrutan de sus artistas favoritos, sino que convierten cada jornada en una vitrina de estilo donde la identidad personal cobra protagonismo.

En este contexto, firmas colombianas especializadas en diseño y marroquinería, como Vélez, analizan las corrientes que marcarán la temporada de festivales 2026, destacando una apuesta por la autenticidad, la funcionalidad y la conexión con materiales de alta calidad.

Moda y música se fusionan: así evolucionan las tendencias para los festivales 2026

“La temporada de festivales llega cargada de nuevas oportunidades para establecer tendencias. Identificamos influencias del estilo boho, la inspiración western contemporánea y el protagonismo de las texturas artesanales para construir looks con carácter”, explica Laura Acuña, directora de Investigación y Desarrollo de la marca.

El western se reinventa

Una de las corrientes más visibles este año es la reinterpretación del western, que deja atrás el disfraz temático para transformarse en una propuesta más depurada y versátil. Las botas de caña alta, las puntas pronunciadas, los cinturones con hebillas visibles y los flecos largos se consolidan como piezas clave, ahora integradas en siluetas más limpias y sofisticadas.

El sombrero adquiere un rol protagónico dentro del atuendo, mientras que los materiales de inspiración natural y las líneas estructuradas aportan equilibrio. La tendencia ya no busca solo impacto visual para redes sociales, sino prendas pensadas para vivir el festival con comodidad y estilo.

El cuero como protagonista

El cuero se posiciona como uno de los materiales esenciales de la temporada. Presente en chaquetas oversize, faldas, vestidos y accesorios, no solo ofrece resistencia para largas jornadas al aire libre, sino que también aporta contraste cuando se combina con encajes, denim o tejidos artesanales.

Su versatilidad permite transitar del día a la noche sin perder coherencia estética. En ambientes donde el clima puede cambiar y las actividades se extienden por horas, elegir materiales duraderos y funcionales resulta fundamental.

Paleta tierra y equilibrio visual

A diferencia de años anteriores dominados por colores vibrantes y neones, la paleta de colores 2026 privilegia los tonos tierra como beige, marrón y dorado. Estos matices permiten resaltar detalles como grabados, taches metálicos y flecos sin recargar el conjunto.

La combinación de estas gamas neutras con acabados artesanales aporta profundidad y sofisticación al look festivalero, alineándose con un consumidor que busca piezas atemporales y con historia.

Diseño pensado para el movimiento

En un entorno donde el desplazamiento constante es parte de la experiencia, el diseño se convierte en un aliado estratégico. Chaquetas amplias, vestidos sueltos, denim de caída relajada y capas ligeras facilitan la transición entre escenarios y temperaturas.

El calzado, especialmente las botas altas con acabados grabados, se consolida como el eje del outfit, aportando carácter y estabilidad. Más que un accesorio, se transforma en la pieza que define la estética general.

Para Vélez, esta temporada confirma una evolución hacia propuestas que combinan materiales de calidad, detalles con personalidad y funcionalidad real, conectando con un público que prioriza autenticidad y prendas capaces de trascender más allá del festival.