El bienestar de los trabajadores, clave en la transformación del sector textil

Más allá de las tendencias, las pasarelas y las cifras de ventas, hoy el sector textil pone en el centro a las personas: su bienestar, su felicidad y su desarrollo integral. Esta nueva mirada no solo responde a una demanda social creciente, sino que se consolida como una estrategia clave para construir marcas con propósito y generar impacto positivo en la calidad de vida de miles de trabajadores en el país.

El bienestar laboral como motor de productividad en la moda

Cada vez más empresas del sector textil incorporan programas de bienestar laboral como parte de su modelo de crecimiento. De acuerdo con el informe Mental Health and Employers de Deloitte, por cada 6,9 dólares invertidos en bienestar de los colaboradores, las compañías reciben en promedio 34,5 dólares de retorno. Además, se registran aumentos de productividad de hasta el 20%, una reducción significativa del absentismo y mayores niveles de motivación y compromiso.

Este enfoque cobra especial relevancia en Colombia, donde el sistema textil y de confecciones genera más de 738.000 empleos directos e indirectos y aporta el 1,2% del PIB nacional, según cifras de Inexmoda. El impacto del sector va más allá de lo económico y se posiciona como un pilar del desarrollo social.

NCS Brands: bienestar, inclusión y propósito compartido

Una de las compañías que lidera esta visión es NCS Brands, grupo empresarial que reúne marcas como Quest y QST, y que emplea alrededor de 6.000 personas de forma directa e indirecta en Colombia. Su apuesta se enfoca en crear entornos laborales cercanos, inclusivos y alineados con los valores de las nuevas generaciones.

El 70% de su fuerza laboral está conformada por millennials y centennials, mientras que el 47% corresponde a talento femenino. Esta composición ha llevado a la compañía a diseñar estrategias que conectan el propósito personal de los colaboradores con el propósito organizacional.

Reconocimiento, liderazgo y conexión humana

Entre las iniciativas destacadas se encuentra Los Premios Bien Hecho, un programa de reconocimiento apoyado en una red social interna, donde los líderes postulan a colaboradores que sobresalen por su desempeño. La iniciativa incluye ceremonias internas y estímulos como viajes y trofeos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la visibilidad del talento interno.

También ha promovido acciones de integración innovadoras, como el envío de mensajes de apoyo de los colaboradores a jugadores de la Selección Colombia, embajadores de marca, quienes respondieron con mensajes personalizados. Este tipo de dinámicas ha permitido crear vínculos directos entre los equipos internos y referentes del deporte nacional.

A esto se suma la Academia del Liderazgo, un programa orientado al fortalecimiento de habilidades blandas en cargos directivos, con énfasis en comunicación, gestión de equipos y desarrollo humano, pilares clave para entornos laborales saludables.

Inclusión, familia y cultura organizacional

El bienestar laboral también se expresa en iniciativas de inclusión y conciliación familiar. Programas como el Día de Tod@s promueven el reconocimiento de todos los colaboradores sin distinción de género, mientras que Open House abre las puertas de la empresa para que hijos y sobrinos de los trabajadores conozcan la operación y, de forma simbólica, asuman los roles de sus familiares durante un día.

Estas acciones refuerzan la idea de que el trabajo no está desligado de la vida personal, sino que puede integrarse de manera positiva al proyecto de vida de cada colaborador.



