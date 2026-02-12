Eficiencia energética en casa: 10 hábitos para reducir el consumo de la nevera

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Energía, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1949 para promover el uso responsable de los recursos energéticos y acelerar la transición hacia modelos más sostenibles. La jornada cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el sector energético genera cerca del 35 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y que los hogares concentran más de la mitad del consumo eléctrico mundial.

En este contexto, la nevera se convierte en un electrodoméstico clave: funciona las 24 horas del día y, si no se usa de manera adecuada, puede elevar de forma significativa el consumo de energía del hogar. Adoptar hábitos eficientes no solo impacta la factura mensual, sino que también contribuye al cuidado del planeta.

La nevera, un punto crítico del consumo energético en el hogar

Para Haceb, empresa colombiana con más de 85 años, la eficiencia energética va más allá de la tecnología y depende en gran medida del uso consciente que las personas hacen de sus electrodomésticos.

Según la compañía, para 2026 se estima una producción superior a 650.000 neveras, con soluciones orientadas a optimizar el consumo de energía, mejorar la conservación de los alimentos y aportar al bienestar de miles de familias colombianas.

Diez recomendaciones para usar la nevera de forma eficiente

A propósito del Día Mundial de la Energía, expertos comparten 10 recomendaciones prácticas para reducir el consumo eléctrico de la nevera sin afectar la conservación de los alimentos:

1. Evite dejar la puerta abierta

Abra la nevera solo cuando sea necesario y cierre rápidamente. Menos tiempo abierta significa menor pérdida de frío y menor consumo de energía.

2. No guarde alimentos calientes

Espere a que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlos. Así evita que el motor trabaje de más.

3. Respete las distancias con las paredes

Ubique la nevera con al menos 10 cm en la parte trasera y 5 cm a cada lado, facilitando la disipación del calor.

4. Colóquela en un lugar fresco

Manténgala alejada del sol directo y de fuentes de calor como estufas o calentadores, que incrementan el gasto energético.

5. No ponga hornos o microondas encima

Estos electrodomésticos emiten calor y obligan a la nevera a consumir más energía para mantener la temperatura interna.

6. Organice bien los alimentos

Una buena organización reduce el tiempo de búsqueda y evita la pérdida innecesaria de frío cada vez que se abre la puerta.

7. Elija neveras de alta eficiencia energética

Revise siempre la clasificación energética visible en los puntos de venta. Las tecnologías inverter ofrecen mayor eficiencia, menor ruido y mayor durabilidad. Algunas funciones inteligentes permiten regular automáticamente los niveles de frío para conservar los alimentos con mínimo consumo energético.

8. Limpie el condensador periódicamente

Un condensador sucio reduce el rendimiento del equipo. Lo ideal es limpiarlo al menos dos veces al año.

9. Devuelva la caja de la nevera nueva

Entregar el empaque al personal autorizado ayuda a reducir el impacto ambiental de los residuos.

10. Disponga correctamente de la nevera vieja

No la deseche de forma inadecuada. Lo recomendable es contactar programas como Red Verde, que garantizan una disposición final responsable.