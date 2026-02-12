Carnaval a un clic: DiDi Shop y Olímpica se unen con combos especiales para celebrar en todo Colombia

Durante la temporada de Carnaval, una de las épocas más vibrantes y representativas de la cultura colombiana, la música, los encuentros y la celebración se toman calles, barrios y hogares en distintas regiones del país. En este contexto festivo, DiDi Shop y Supertiendas Olímpica presentaron de manera conjunta una propuesta pensada para acompañar estos días de movimiento y conexión, a través de combos especiales disponibles en la app de DiDi, dirigidos a quienes viven intensamente cada jornada carnavalera.

Con más de 70 años de trayectoria y presencia en más de 100 municipios, Supertiendas Olímpica se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más importantes del país. Actualmente, la marca se encuentra activa en DiDi Shop como una de sus principales tiendas, lo que permite acercar su amplio portafolio de productos a los usuarios que se conectan desde su celular, de manera sencilla, rápida y a tan solo un clic.

Del baile al mercado: DiDi Shop y Olímpica lanzan combos para vivir el Carnaval sin salir de casa

Entre el 6 y el 17 de febrero, DiDi Shop y Olímpica S.A. ofrecerán combos especiales que reúnen productos esenciales para esta temporada: desde snacks, bebidas y pasabocas, hasta kits de recuperación pensados para quienes disfrutan intensamente los desfiles, conciertos y encuentros sociales. La propuesta estará disponible por tiempo limitado en DiDi Shop, en las principales ciudades del país, y los términos y condiciones pueden consultarse directamente en la aplicación.

Más allá de una fecha específica o una ciudad en particular, la temporada de Carnaval se vive como un momento colectivo que une a Colombia en torno a la tradición, la identidad cultural y el disfrute compartido. En ese sentido, la posibilidad de ordenar productos de consumo desde el celular simplifica la planeación de reuniones y celebraciones, permitiendo a los usuarios acceder a ellos de forma ágil y práctica, sin importar desde dónde vivan esta época.

De acuerdo con cifras de la plataforma, con más de 220 tiendas activas en la app, Supertiendas Olímpica se consolidó en 2025 como la tienda con mayor número de órdenes y facturación dentro de la categoría de supermercados en DiDi Shop a nivel nacional. Además, registró un crecimiento promedio mensual del 20 % en facturación, reflejo de su capacidad operativa y de su adaptación a los nuevos hábitos de compra impulsados por la tecnología. De cara a 2026, se espera que el trabajo conjunto continúe fortaleciéndose, con una proyección de crecimiento superior al 130 % en ventas para Olímpica hacia finales de ese año.

Actualmente, los usuarios comensales pueden acceder a través de DiDi Shop a más de 25 categorías de productos, que incluyen desde alimentos frescos hasta artículos de aseo y cuidado personal, con entregas ágiles y una experiencia digital simple y eficiente.

“La temporada de fiestas de Carnaval es un momento que invita a encontrarnos, celebrar y compartir, sin importar la ciudad. Desde DiDi Shop queremos ser parte de esos momentos, facilitando el acceso a productos esenciales de forma práctica y oportuna, y conectando la tecnología con las tradiciones que se viven en todo el país”, comentó Ricardo Sepúlveda, gerente Comercial de DiDi Shop para Colombia.

Por su parte, desde Olímpica destacan la importancia de esta alianza dentro de su estrategia de transformación digital. “Seguimos invirtiendo en tecnología y fortaleciendo nuestras alianzas para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes. DiDi nos permite seguir consolidando la estrategia omnicanal de la compañía y nuestro crecimiento sostenido en la venta digital es reflejo de ello. En el marco del Carnaval, estamos listos para acompañar los momentos de celebración a través de todos nuestros canales digitales”, concluyó Andrés Piñeros, gerente Omnicanal de Olímpica S.A..

Con esta propuesta, DiDi Shop refuerza su papel como una opción tecnológica que se integra de manera natural a los momentos estacionales de los hogares colombianos, ofreciendo soluciones que conectan la innovación con una de las épocas más dinámicas, alegres y compartidas del año.