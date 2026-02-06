Estilo de Vida

¿Qué es el journaling y por qué es una buena idea practicarlo?

El journaling es una técnica para registrar pensamientos, reflexiones, experiencias y hábitos en un cuaderno, en una agenda o en alguna aplicación móvil o computadora

El journaling es una técnica para registrar pensamientos, reflexiones, experiencias y hábitos en un cuaderno, en una agenda o en alguna aplicación móvil o computadora. Foto: Freepik.
Journaling. El journaling es una técnica para registrar pensamientos, reflexiones, experiencias y hábitos en un cuaderno, en una agenda o en alguna aplicación móvil o computadora. Foto: Freepik.
Por Said Pulido

El hábito de escribir de manera habitual puede ser un momento de meditación, una pausa dentro de la actividad diaria, una contemplación sobre quienes somos y un entendimiento profundo de nuestra realidad.

Se trata de una actividad que cada vez adoptan más personas y que implica retratar día con día vivencias, pensamientos, sentimientos, emociones, actividades y proyectos.

El journaling se ha practicado desde hace cientos de años y hay muchos ejemplos reales, ficticios o incluso históricos. El Diario de Ana Frank, los registros de ideas de Leonardo Da Vinci, los registros y notas de investigación de Charles Darwin y los diarios de Carrie Bradshaw son algunos ejemplos de cómo esta actividad puede ayudar a plasmar sentimientos, procesarlos de forma asertiva y liberar el estrés.

El journaling es una técnica para registrar pensamientos, reflexiones, experiencias y hábitos en un cuaderno, en una agenda o en alguna aplicación móvil o computadora. Foto: Freepik.
Journaling. El journaling es una técnica para registrar pensamientos, reflexiones, experiencias y hábitos en un cuaderno, en una agenda o en alguna aplicación móvil o computadora. Foto: Freepik.

TIPOS

Existen diferentes formas de practicar el journaling, tales como:

1. Diario tradicional: se trata de llevar un diario donde se registran los eventos más relevantes en el día para recordarlos más adelante.

2. Diario matutino: consiste en escribir los primeros pensamientos al levantarse, cuando la mente está despejada, libre de ideas o experiencias y en un momento en que aún se tiene el recuerdo de los sueños.

3. Diario de gratitud: se recomienda para quienes desean reflexionar sobre aquellas cosas por las que se siente gratitud en el día a día y que a menudo se pasan por alto.

4. Diario de cartas: es una forma de comunicarse con otras personas, aunque no se les entreguen las misivas. Pueden dirigirse a una persona que ya falleció, a una expareja, a un hijo que se fue a estudiar o trabajar a otro país, o incluso para uno mismo en alguna etapa anterior de la vida.

5. Diario visual o de ideas: consiste en el uso de dibujos, imágenes, recortes, fotografías, mapas conceptuales o cualquier otro elemento creativo que ayude a plasmar pensamientos e ideas.

6. Guionismo o scripting: se relaciona con la llamada ley de atracción. Se construye la imagen de un objetivo o evento a futuro mediante un guion que evoque sentimientos, un entorno específico y aquello que se espera o desea obtener, con el objetivo de sentir que se está viviendo esa experiencia.

7. Diario de reflexiones negativas: se usa para plasmar emociones o pensamientos negativos para afrontarlos de forma asertiva, conocer su origen y tener un mejor control sobre las actitudes ante ciertos eventos.

8. Entradas de 5 minutos: se trata de escribir durante cinco minutos al día para incorporar este hábito en la rutina diaria y aumentar el tiempo de forma gradual. También se recomienda para personas con problemas cognitivos o de memoria.

BENEFICIOS

Algunos de los beneficios de la escritura son:

  1. Expresarnos libremente
  2. Servir como desahogo
  3. Tomar perspectiva de los acontecimientos
  4. Facilitar el orden y la organización
  5. Mejorar el autoconocimiento
  6. Reducir el estrés y la ansiedad
El journaling es una técnica para registrar pensamientos, reflexiones, experiencias y hábitos en un cuaderno, en una agenda o en alguna aplicación móvil o computadora. Foto: Freepik.
Journaling. El journaling es una técnica para registrar pensamientos, reflexiones, experiencias y hábitos en un cuaderno, en una agenda o en alguna aplicación móvil o computadora. Foto: Freepik.

CONSEJOS

El journaling nos enseña a simplificar las ideas, organizar nuestra mente y resolver mejor los problemas a través de la escritura. Algunos consejos para llevarlo a la práctica son:

• Establece un horario: es importante que elijas un momento del día para relajarte y escribir al menos 10 minutos.

• Elige un diario: lo ideal es que lo realices en un cuaderno, aunque cada vez más personas optan por una opción digital.

• Apuesta por la creatividad: permite que los pensamientos fluyan y escribe todo lo que desees. Habrá días en los que podamos escribir más páginas y otros menos.

• Busca inspiración: si sentimos que estamos algo bloqueados, sobre todo al principio, hay que buscar inspiración. La idea es escribir cuando nos sintamos más creativos.

• Regresa a los comienzos: vuelve a leer tus primeros textos, después de cierto tiempo, y reflexiona sobre cómo has progresado.

LAS CLAVES

Escribir lo que pasa diariamente es una herramienta que puede resultar muy beneficiosa para despejar ideas, registrar sentimientos y emociones y hasta proyectar metas.

Si bien el hecho de tener un diario es algo que no es nuevo y que muchas veces se relaciona a la adolescencia, hoy es una práctica cada vez más difundida para todas las edades.

Algunos de los beneficios de esta actividad son: gestionar mejor el estrés y aumentar la claridad mental. En un contexto de sobrecarga informativa, la Escuela de Medicina de Harvard recomienda esta actividad como una buena manera de mejorar el bienestar intelectual.

Si bien muchas personas lo vinculan con una actividad que se realiza en un cuaderno de papel o agenda, existen herramientas digitales que pueden ser aliados fundamentales para que esta tarea se vuelva algo más sencillo y creativo.

FUENTES: ACTIVA PSICOLOGÍA, WESTWING Y POCHTECA.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último