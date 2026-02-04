Regreso a clases con magia: actividades, juegos y experiencias interactivas para niños en Bogotá

El regreso a clases deja de ser solo una lista de útiles para convertirse en una experiencia familiar llena de juego, creatividad y recuerdos. Con la Ruta Escolar Disney 2026, se propone un recorrido gratuito por distintos puntos de Bogotá que transforma la preparación escolar en un plan pensado para niños, niñas y padres.

Un recorrido por mundos que despiertan la imaginación

Inspirada en los universos de Pixar, Marvel y Star Wars, la Ruta Escolar Disney invita a las familias a sumergirse en escenarios donde la fantasía cobra vida. En cada parada, los niños disfrutan de estaciones de juego diseñadas para estimular la curiosidad y la emoción: ruleta con premios, rayuela, bolos y actividades creativas para colorear y crear.

La experiencia se articula alrededor de una van itinerante especialmente ambientada, que recorre la ciudad y se convierte en punto de encuentro para compartir antes del inicio del año escolar. Además, un servicio de lettering permite personalizar cuadernos, sumando un detalle creativo que convierte los útiles en recuerdos únicos.

Una experiencia pensada para toda la familia

Mientras los más pequeños juegan y exploran, los padres encuentran un entorno práctico para organizar el regreso al colegio con tranquilidad. La Ruta Escolar Disney facilita comparar opciones y tomar decisiones informadas en un ambiente lúdico, demostrando que la magia también puede estar presente en los momentos cotidianos de la vida familiar.

Fechas y paradas de la Ruta Escolar Disney 2026

La experiencia inició en la Feria Escolar de Compensar, realizada del 14 al 18 de enero. El recorrido continúa con las siguientes paradas:

25 y 26 de enero: Tienda Primavera

Tienda Primavera 31 de enero y 1 de febrero: Tienda Panamericana (calle 170)

Tienda Panamericana (calle 170) 7 y 8 de febrero: Éxito Colina

Cada espacio cuenta con formatos y horarios específicos, adaptados a las dinámicas de cada lugar.



