Alta cocina, bienestar y naturaleza: la ruta ideal por The Palm Beaches

Cuando se piensa en escapadas que combinan descanso, alta gastronomía, arte y naturaleza, The Palm Beaches se consolidan como uno de los destinos más completos del sur de Florida para los viajeros colombianos. Con más de 75 kilómetros de costa, una escena cultural activa y una hotelería de primer nivel, la región demuestra que hay mucho más por descubrir que solo sol y playa. Esta guía de tres días propone un recorrido equilibrado por bienestar, compras, experiencias urbanas y sabores de autor, ideal para una escapada corta o un viaje de lujo.

Día 1: bienestar, arte y atardeceres frente al mar

La jornada inicia al amanecer en Lake Worth Beach, uno de los puntos más recomendados para ver salir el sol desde su muelle. A pocos pasos, Benny’s on the Beach es un clásico para un desayuno informal con vista directa al océano.La mañana continúa con una experiencia de relajación total en el spa de Eau Palm Beach Resort & Spa, reconocido por sus villas privadas, jardines sensoriales y el icónico Self-Centered Garden, un santuario dedicado al bienestar integral. Para el almuerzo, Breeze Ocean Kitchen ofrece cocina fresca con ingredientes locales y una panorámica privilegiada del Atlántico.

Por la tarde, el plan cultural se vive en la Society of The Four Arts, donde jardines botánicos, esculturas y exposiciones temporales reflejan el espíritu artístico de Palm Beach. Muy cerca, el Palm Beach Lake Trail invita a una caminata de ocho kilómetros junto al canal intracostero, perfecta para contemplar el atardecer con vistas al skyline de West Palm Beach.La noche se disfruta en CityPlace, distrito gastronómico y cultural con restaurantes variados, conciertos, clases de yoga y eventos durante todo el año.

Día 2: estilo, compras y vida urbana

El segundo día comienza en el Clock Tower de Worth Avenue, uno de los rincones más fotografiados de Palm Beach y un excelente punto para ver el amanecer. Tras un paseo matutino por la playa, el recorrido se extiende hacia el sur del condado. En Boca Ratón, el brunch en Farmer’s Table destaca por su enfoque en ingredientes frescos y menús balanceados. A pocos pasos, Mizner Park combina boutiques, museos, cine y entretenimiento en un ambiente tipo resort.

Más al norte, Delray Beach sorprende con su energía creativa. Atlantic Avenue y el distrito artístico Pineapple Grove concentran galerías, arte público y tiendas independientes. Entre las paradas recomendadas están el Silverball Retro Arcade, famoso por sus competencias de pinball, y el almuerzo frente al agua en Deck 84.De regreso en West Palm Beach, la tarde se vive en el agua con actividades ofrecidas por Visit Palm Beach, como kayak, paddle board o alquiler de botes. El cierre gastronómico del día llega en buccan, restaurante liderado por el chef Clay Conley, nominado a los premios de la Fundación James Beard y referente culinario de la región.

Día 3: naturaleza, historia y alta cocina

El último día inicia con café de especialidad y pastelería artesanal en Hive Bakery & Café, considerada una de las mejores de West Palm Beach. Luego, el viaje continúa hacia Juno Beach para visitar el Loggerhead Marinelife Center, un centro gratuito dedicado a la rehabilitación y conservación de tortugas marinas, que ofrece una experiencia educativa y conmovedora.

Al mediodía, Charlie & Joe’s en Love Street propone varias opciones gastronómicas con vista al Jupiter Inlet Lighthouse & Museum. El recorrido por el faro y sus caminos históricos culmina en uno de los atardeceres más emblemáticos del condado.La despedida perfecta se vive en Stage Kitchen & Bar, en Palm Beach Gardens, donde el chef Pushkar Marathe, también nominado por la Fundación James Beard, fusiona cocina india contemporánea con técnicas modernas e ingredientes frescos.



