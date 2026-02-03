Así es como influyen los colores en nuestra mente

Los colores tienen un efecto psicológico en las personas al desencadenar en nosotros emociones y estados de ánimo. Foto: Freepik.

Los colores tienen un efecto psicológico en las personas al desencadenar en nosotros emociones y estados de ánimo: pueden calmar o estimular, favorecer la concentración o contribuir a la orientación humana.

LAS CLAVES

• Cada color tiene un efecto diferente, porque cada tono tiene su propia longitud de onda y energía, que se transmiten a nuestro cuerpo, pensamiento, sentimiento y comportamiento.

• Según los psicólogos del color, nuestra percepción individual depende de nuestros antecedentes culturales, experiencias, patrones de pensamiento y de los instintos que llevamos dentro.

• El simbolismo y la interpretación de los colores y tonos pueden diferir de una cultura a otra.

• La cromoterapia es una técnica utilizada en la medicina alternativa o naturopatía, que utiliza la visualización de los colores en que se divide el espectro de la luz solar para influir en la mejora del estado anímico y del bienestar del paciente.

Psicología. Los colores tienen un efecto psicológico en las personas al desencadenar en nosotros emociones y estados de ánimo. Foto: Freepik.

SIMBOLISMO

AMARILLO – A nivel psicológico, el amarillo tiene un efecto estimulante, alegre y encantador en las personas, y se dice que favorece el intercambio y la comunicación interpersonal. También tiene un buen efecto en la oscuridad.

AZUL – Representa confianza, armonía y constancia, y suele asociarse con calma y concentración. Desde el punto de vista psicológico, el azul tiene un efecto relajante y antiestrés, y se dice que estimula el inconsciente y la propia intuición.

BLANCO – Simboliza paz, claridad, pureza e inocencia. Físicamente, su espectro luminoso está compuesto por la combinación de todos los colores. A menudo se asocia con lo divino y con la perfección. En la cultura occidental, no existe una asociación negativa con el blanco. En China, sin embargo, es el color del luto y de la muerte.

GRIS – Es el color de la objetividad, la neutralidad y la moderación, aunque también suele asociarse con el aburrimiento y la inseguridad. El gris tiene un efecto distinguido, discreto y purista, y resulta elegante en combinación con otros tonos. Puede hacer que otros colores brillen más, por lo que es un color ideal para combinar.

NEGRO – El negro es un no-color, ya que absorbe todas las frecuencias de la luz. Representa oscuridad y tristeza, pero también sofisticación, seriedad y disciplina. Puede dividir el ánimo de las personas y evocar diferentes emociones según la cultura. Según el contexto, puede parecer elegante y sublime, y realza un color muy vistoso.

ROJO – Representa la energía, el amor, el fuego, el poder y la sensualidad. Según la intensidad y el contexto, el rojo también puede percibirse como agresivo. En la naturaleza, representa tanto la advertencia como la atracción. Según la psicología del color, tiene un efecto estimulante y dominante, aumenta la autoestima y da vitalidad.

VERDE – Es un símbolo de vida y naturaleza. A menudo asociamos el verde con la felicidad, la esperanza y la satisfacción. Tiene un efecto reconstituyente y equilibrador sobre la psique, y se dice que armoniza el cuerpo y la mente. Tiene un efecto relajante para el ojo humano.

Psicología. Los colores tienen un efecto psicológico en las personas al desencadenar en nosotros emociones y estados de ánimo. Foto: Freepik. (MAZKO VADIM)

TEMPERATURA Y EFECTOS

• COLORES FRÍOS: la temperatura del color también influye en la psique. El verde, el azul y el violeta sugieren una temperatura ambiente más fría. Nos permiten concentrarnos mejor y suelen tener un efecto calmante. Los tonos fríos siempre tienen un alto contenido de azul en su composición cromática.

• COLORES CÁLIDOS: en la teoría clásica del color, el amarillo, el rojo y el naranja se sitúan uno al lado del otro en el círculo cromático y tienen una temperatura de color más cálida. Los colores cálidos suelen ser sinónimo de energía, alegría y felicidad. Sin embargo, también pueden llamar la atención y ser un símbolo de peligro.

El naranja pertenece a los colores secundarios y es una mezcla de dos colores primarios: el rojo y el amarillo. Representa la calidez y la luz, y simboliza la exuberancia, el optimismo y la curiosidad juvenil.

• EFECTOS: además del efecto frío-cálido de los colores, estos también pueden tener un efecto chillón o calmado. Un efecto chillón se crea mediante tonos fuertemente saturados que se combinan con el negro o el blanco. Las combinaciones calmadas son tonos pastel poco saturados. Se recomienda utilizar colores fríos y cálidos, así como calmados y chillones, en la proporción adecuada.

FUENTES: KEIM Y PSICOLOGÍA Y MENTE.