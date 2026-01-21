Unilever nombra a Renato Banhara como Gerente General para la Región Andina

La multinacional Unilever anunció el nombramiento del brasileño Renato Banhara como nuevo Gerente General para la Región Andina, un mercado estratégico que integra a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Con más de tres décadas de trayectoria en la compañía, Banhara asume el liderazgo con la misión de fortalecer la visión estratégica de Unilever en una región clave para su crecimiento en Latinoamérica.

Renato Banhara ingresó a Unilever en 1996 y desde entonces ha construido una carrera marcada por su visión estratégica y mentalidad de crecimiento. A lo largo de estos 30 años, ha ocupado cargos clave en áreas de ventas, operaciones y logística, consolidándose como un referente dentro de la organización. Su más reciente posición fue la de Vicepresidente de Operaciones para el negocio de Belleza en Latinoamérica, donde lideró procesos de transformación y eficiencia que impactaron directamente en la competitividad de la compañía.

Su perfil combina experiencia en desarrollo comercial y un profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos, lo que lo convierte en una figura idónea para asumir el reto de dirigir la Región Andina, un territorio caracterizado por su diversidad cultural, económica y social.

Un mercado estratégico para Unilever

La Región Andina representa uno de los mercados más dinámicos para Unilever en América Latina. Con países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la compañía encuentra un terreno fértil para el crecimiento de sus marcas líderes en categorías de belleza, cuidado personal y alimentos. Entre ellas destacan Dove, Rexona, Pond’s, Fruco y Savital, productos que han logrado construir una conexión emocional con millones de consumidores.

El nombramiento de Banhara responde a la necesidad de acelerar la transformación organizacional de Unilever hacia un modelo más simple, ágil y enfocado, capaz de responder con rapidez a los cambios del mercado y a las nuevas demandas de los consumidores. En este sentido, la compañía busca consolidar su presencia en la región y potenciar su desempeño competitivo.

En su primera intervención pública tras el anuncio, Renato Banhara expresó su entusiasmo y compromiso con el nuevo cargo:“Recibo este nombramiento con gratitud y con el compromiso de acelerar la innovación en nuestro portafolio, catalizar el mejor talento y contribuir al desarrollo del país. En Unilever combinamos ciencia de clase mundial, un conocimiento profundo del consumidor y una escala global con fortaleza local para crear marcas que inspiran, conectan y generan deseo, haciendo que productos superiores sean accesibles para millones de personas.”

Sus palabras reflejan la visión de liderazgo que busca imprimir en la región, basada en la innovación, el desarrollo del talento y la construcción de marcas relevantes para los consumidores.

La estrategia global de Unilever

El nombramiento de Banhara se enmarca dentro de la estrategia global de Unilever, que actualmente concentra sus esfuerzos en las categorías de belleza y cuidado personal, segmentos que muestran un crecimiento sostenido y una alta capacidad de diferenciación. La compañía ha apostado por la premiumización de sus productos y por una mayor presencia en canales de rápida expansión, como el comercio electrónico y las plataformas digitales.

Unilever busca evolucionar con agilidad, traduciendo su estrategia en una ejecución impecable, con relevancia cultural y un crecimiento sostenido. Para ello, ha iniciado una nueva era de excelencia en marketing y ventas, donde la creatividad y la innovación son pilares fundamentales.

El desafío de liderar la Región Andina no es menor. Se trata de un mercado con realidades económicas diversas y con consumidores cada vez más exigentes. En Colombia, por ejemplo, las marcas de cuidado personal y belleza enfrentan una competencia intensa, mientras que en Perú y Ecuador el crecimiento del consumo masivo abre oportunidades para la expansión de productos premium. Bolivia, por su parte, representa un mercado emergente con potencial de desarrollo en categorías específicas.

La tarea de Banhara será armonizar las estrategias locales con la visión global de Unilever, garantizando que las marcas mantengan su relevancia cultural y se adapten a las particularidades de cada país. Además, deberá impulsar la transformación digital de la compañía en la región, fortaleciendo la presencia en canales online y mejorando la experiencia del consumidor.

Innovación y sostenibilidad como ejes centrales

Unilever ha sido reconocida mundialmente por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. En la Región Andina, estos valores cobran especial relevancia, dado el creciente interés de los consumidores por productos que respeten el medio ambiente y promuevan prácticas responsables. Bajo el liderazgo de Banhara, se espera que la compañía continúe desarrollando iniciativas que integren la innovación con la sostenibilidad, creando productos que no solo generen deseo, sino también confianza.

La combinación de ciencia de clase mundial y fortaleza local será clave para que Unilever logre diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. La apuesta por la innovación permitirá a la compañía ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los consumidores andinos, mientras que la sostenibilidad reforzará su reputación y compromiso con la sociedad.

Otro de los aspectos destacados en la visión de Banhara es la importancia de catalizar el mejor talento. La Región Andina cuenta con profesionales altamente capacitados, y Unilever busca potenciar sus capacidades mediante programas de formación, liderazgo y desarrollo. La cultura organizacional se orientará hacia la agilidad y la simplicidad, valores que permitirán a la compañía responder con rapidez a los desafíos del mercado.

El liderazgo de Banhara también estará marcado por la promoción de la diversidad y la inclusión, principios que forman parte del ADN de Unilever y que se reflejan en sus políticas internas y en la construcción de equipos de alto desempeño.

Con este nombramiento, Unilever reafirma su compromiso con la Región Andina y su confianza en el potencial de crecimiento que ofrece. La combinación de experiencia, visión estratégica y conocimiento del mercado posiciona a Renato Banhara como un líder capaz de guiar a la compañía hacia una nueva etapa de expansión y consolidación.