Protector solar: ¿cómo elegir el mejor más allá del SPF?

La protección solar ha evolucionado. Hoy, elegir un protector no se limita a revisar el número de SPF en el envase, sino a entender qué tan completa es su fórmula, qué respaldo tiene y cómo beneficia realmente a la piel. La fotoprotección moderna incorpora ciencia, dermatología y tratamiento, convirtiéndose en un pilar fundamental del cuidado diario.

“El protector solar no es un producto estacional ni solo cosmético: es un hábito de salud. Aplicarlo todos los días, sin importar el clima o la edad, es la forma más efectiva de prevenir el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel”, explica Suzanne Piqueras, Directora Corporativa de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal.

Pero, ¿cómo saber si un protector solar cumple con los estándares actuales? Aquí te compartimos las claves esenciales para tomar una decisión informada.

1. Debe tener respaldo dermatológico

Un protector con aval dermatológico ha sido evaluado, aprobado y recomendado por especialistas independientes. Este tipo de certificación garantiza que el producto cumple con criterios de seguridad, calidad y desempeño reales, no solo con promesas comerciales.

Este respaldo se convierte en un indicador de confianza para quienes buscan cuidar su piel con productos validados científicamente.

2. Tiene que estar clínicamente probado

Las pruebas clínicas aseguran que el protector solar es seguro y adecuado para diferentes tipos de piel, incluyendo las más sensibles. Además, los estándares actuales exigen que estos estudios se realicen sin testeo en animales, apostando por fórmulas éticas y responsables.

3. Protección de amplio espectro real

Ya no basta con protegerse solo de los rayos UVB, que causan quemaduras. Un buen protector debe ofrecer protección de amplio espectro, cubriendo también los rayos UVA —responsables del envejecimiento prematuro— y otros agentes como la luz azul y la radiación infrarroja.

Estos factores están cada vez más presentes en la vida cotidiana, especialmente por el uso constante de pantallas y dispositivos electrónicos.

4. Debe ofrecer beneficios adicionales para la piel

Hoy, los protectores solares también cumplen funciones de tratamiento. Muchas fórmulas incluyen hidratación, acción antioxidante y activos que ayudan a prevenir el daño celular y el envejecimiento prematuro.

Esto los convierte en aliados del skincare diario, no solo en productos de uso ocasional.

5. Respaldado por una marca con desarrollo científico

Antes de elegir, es importante revisar si la marca invierte en investigación, tecnología e innovación. El desarrollo de fórmulas con altos estándares de seguridad y eficacia es una señal clara de compromiso con la salud de la piel.

Más allá de la estética, la protección solar es una herramienta clave para prevenir enfermedades cutáneas y el envejecimiento prematuro. Elegir un protector con respaldo dermatológico, pruebas clínicas y protección real es el primer paso para hacerlo correctamente.

La fotoprotección ya no es solo un número: es ciencia, prevención y bienestar diario.