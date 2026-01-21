Multinacional presente en Colombia anuncia plan de inversiones por US$ 600 millones para 2026

Durante el Cenco Day 2026, realizado por primera vez en la capital argentina, el conglomerado chileno Cencosud presentó sus perspectivas de negocio globales y su plan de inversiones para el próximo año, reafirmando su compromiso con un crecimiento rentable, disciplina en la asignación de capital e innovación en sus mercados estratégicos.

La compañía proyecta para este año ingresos consolidados por USD 18.413 millones y un EBITDA ajustado de USD 1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos. Estos resultados estarían impulsados por mejoras operacionales y la expansión de sus operaciones en todos los mercados donde participa.

Plan de Inversiones 2026

El grupo anunció un Capex cercano a los USD 600 millones, cifra similar a la del año anterior. El 70% de la inversión se destinará a iniciativas de crecimiento, principalmente:

Apertura de nuevas tiendas.

Renovación y expansión de centros comerciales.

Desarrollo inmobiliario en terrenos disponibles.

En total, Cencosud espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, que sumarán más de 42.000 m² de sala de ventas. Entre ellas destacan 17 supermercados, incluidos 7 locales de la cadena The Fresh Market en Estados Unidos. Además, se prevé la expansión de centros comerciales con más de 40.000 m² de GLA adicionales.

El resto de la inversión se enfocará en fortalecer el ecosistema retail, acelerar la transformación digital, expandir el comercio electrónico y el negocio de retail media, así como robustecer las capacidades logísticas y operativas para asegurar valor sostenible a largo plazo.

Declaraciones

Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud, señaló: “Estas inversiones nos permitirán acelerar nuestro crecimiento orgánico, seguir fortaleciendo la experiencia del cliente y consolidando aún más la propuesta de valor de Cencosud en cada uno de los mercados donde operamos. Con este plan reafirmamos nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, nuestro compromiso de innovar y generar valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas y nuestra mirada optimista de las oportunidades futuras”.

Cenco Day en Buenos Aires

Tras la presentación, los invitados y ejecutivos de la compañía realizaron un recorrido por el centro comercial Unicenter, así como por las tiendas Jumbo y Easy que operan en el lugar, en una jornada que buscó mostrar de primera mano la estrategia de expansión y modernización del grupo.