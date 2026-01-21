Expertos alertan: miles de colombianos mueren por no detectar a tiempo sus enfermedades

En Colombia, una de cada cinco muertes podría haberse evitado con un diagnóstico oportuno, según advierten expertos en salud pública. A pesar de que organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han demostrado que muchas enfermedades crónicas y varios tipos de cáncer son tratables si se detectan a tiempo, en el país persiste una cultura de atención reactiva: la mayoría de las personas acude al médico solo cuando los síntomas ya son evidentes.

Este comportamiento tiene consecuencias graves. Patologías que pueden identificarse desde etapas tempranas —incluso desde la infancia— suelen llegar a consulta en fases avanzadas, lo que incrementa significativamente el riesgo de discapacidad, complicaciones severas y mortalidad, además de elevar los costos para el sistema de salud.

Infancia: enfermedades que avanzan sin síntomas

Durante los primeros años de vida, muchos problemas de salud pueden desarrollarse sin señales claras. La falta de controles médicos periódicos está relacionada con diagnósticos tardíos de anemia, alteraciones visuales y auditivas, malnutrición y trastornos del neurodesarrollo, como retrasos del lenguaje o condiciones del espectro autista.

Estas afecciones pueden afectar de forma irreversible el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños cuando no son detectadas a tiempo a través de los controles del Programa de Crecimiento y Desarrollo.

Chequeos mínimos recomendados en la infancia:

Tamizaje visual y auditivo

Tamizaje de neurodesarrollo

Evaluación nutricional

Controles del Programa de Crecimiento y Desarrollo

Esquema de vacunación completo y actualizado

Adolescencia: salud mental y riesgos invisibles

La adolescencia es una etapa crítica para la salud física y emocional. Es en estos años cuando suelen aparecer los primeros signos de ansiedad, depresión, trastornos nutricionales y conductas de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, la falta de chequeos médicos regulares hace que muchas de estas condiciones pasen desapercibidas.

Además, problemas visuales y desórdenes alimenticios pueden avanzar sin que el adolescente o su entorno los identifiquen como señales de alerta.

Chequeos mínimos recomendados en la adolescencia:

Evaluación nutricional

Tamizaje visual

Chequeo de salud mental (ansiedad y depresión)

Orientación en salud sexual y reproductiva

Análisis de consumo de sustancias psicoactivas

Adultez: las enfermedades silenciosas de mayor impacto

En la edad adulta se concentran algunas de las patologías más frecuentes y mortales en Colombia, muchas de ellas conocidas como “enfermedades silenciosas” porque pueden desarrollarse durante años sin síntomas evidentes. Entre ellas están la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, las dislipidemias, la enfermedad renal crónica, las enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer, como el de mama, cuello uterino, próstata y colon.

Cuando estas enfermedades se detectan en etapas tardías, suelen requerir tratamientos más invasivos, costosos y con menores probabilidades de éxito.

Chequeos mínimos recomendados en la adultez:

Toma de presión arterial

Laboratorios cardiometabólicos (glicemia, perfil lipídico y creatinina)

Valoración clínica integral

Tamizaje de cáncer de colon según edad

Citología o prueba de VPH y mamografía (mujeres)

Prueba de PSA (hombres)

La detección temprana salva vidas

“Muchas personas asumen que si se sienten bien no necesitan controles médicos. Sin embargo, la OPS, la OMS y el Instituto Nacional del Cáncer han demostrado que la detección temprana mejora el pronóstico, permite tratamientos menos invasivos y reduce la mortalidad”, explica Carmen Hernández, directora Nacional de Gestión Integral del Riesgo en Salud de Bienestar IPS.

La experta enfatiza que postergar los chequeos preventivos sigue siendo una de las principales razones por las que muchas enfermedades se detectan cuando ya se encuentran en fases avanzadas, reduciendo las opciones terapéuticas.

Iniciar el año con chequeos médicos: una decisión clave

Comenzar el año con un plan de chequeos médicos preventivos es una de las decisiones más efectivas para proteger la salud individual y familiar. Establecer fechas fijas para los controles, iniciar con una valoración médica general y llevar un registro de los resultados permite identificar a tiempo enfermedades que hoy siguen diagnosticándose demasiado tarde.

Más que una rutina, los chequeos médicos deben entenderse como una inversión en calidad de vida, bienestar y tranquilidad. La prevención no solo salva vidas: también evita sufrimientos innecesarios y fortalece el sistema de salud.