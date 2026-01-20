El cabello ya no es solo estética: así evoluciona el cuidado capilar en Colombia

El mercado del cuidado capilar en Colombia atraviesa una transformación marcada por el bienestar, la salud integral y el autocuidado consciente. Durante 2025, esta industria alcanzó un valor estimado de USD 474 millones, según cifras de Mordor Intelligence, impulsada por un consumidor que hoy prioriza la reparación, la nutrición y el fortalecimiento del cabello desde la raíz, más allá de lo meramente estético.

Este cambio de comportamiento refleja una nueva relación con el cuidado personal, en la que el cabello se entiende como una extensión de la salud general y la autoestima. La demanda se ha desplazado hacia soluciones que prometen resultados visibles, fórmulas de alto desempeño y rutinas que favorecen el equilibrio del cuero cabelludo.

Un consumidor más consciente y exigente

De acuerdo con un análisis de La Poción, el crecimiento del sector responde a un comprador más informado, que busca productos con propósito y beneficios reales. “Actualmente los colombianos están dispuestos a invertir más en fórmulas de alto desempeño. Esto ha llevado a que la reparación capilar se posicione como una de las categorías más relevantes dentro del mercado”, explica Angélica Quintero, cofundadora de la compañía.

Esta evolución se ha reflejado principalmente en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde la oferta especializada ha crecido en canales de retail. No obstante, la tendencia también se ha expandido a otras regiones del país, evidenciando que el autocuidado dejó de ser un lujo para convertirse en un hábito cotidiano.

El segmento masculino gana protagonismo

Uno de los fenómenos más destacados del último año ha sido el crecimiento sostenido del público masculino dentro del mercado capilar. Según el informe, cada vez más hombres se interesan por la prevención de la caída del cabello, el cuidado del cuero cabelludo y el bienestar personal.

Esta nueva dinámica ha dado paso a fórmulas más inclusivas, con un enfoque funcional y natural, alejadas de estereotipos de vanidad. El cuidado del cabello se consolida así como parte de una rutina de salud, no como un gesto superficial.

La ‘skinificación’ capilar: una tendencia en ascenso

De cara a 2026, la industria proyecta un escenario positivo impulsado por tendencias como la “skinificación” capilar, un concepto que propone tratar el cuero cabelludo con el mismo rigor que la piel del rostro. Esto implica el uso de activos especializados, tratamientos específicos y rutinas más completas que combinan limpieza, nutrición y reparación.

Este enfoque responde a una visión más integral del bienestar, donde los tratamientos externos se complementan con hábitos saludables y una mayor conciencia sobre el cuidado diario.