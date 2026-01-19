Blue Monday, una oportunidad para hablar del bienestar emocional

El Blue Monday, conocido como el día más triste del año, es la ocasión ideal para pensar en formas de mejorar nuestra salud emocional. Foto: Freepik.

Enero es un mes que, para muchos, simboliza un nuevo comienzo.

Sin embargo, también puede ser un periodo de inestabilidad emocional, lo que propició hace dos décadas el nacimiento del concepto del Blue Monday, o el día más triste del año, el cual se observa cada tercer lunes de enero.

En la cultura anglosajona, blue es algo más que un color.

La palabra y el concepto también se relacionan con la tristeza y con episodios de depresión. De ahí que Cliff Arnall, profesor de psicología en la Universidad de Cardiff, lo tomara prestado para designar este día.

LAS CLAVES

• El término Blue Monday fue acuñado en 2005 como parte de una campaña publicitaria británica. Desde entonces se ha convertido en una referencia popular, aunque su fundamento científico sea inexistente.

• No obstante, muchas personas pueden experimentar una mayor tristeza en esta época del año, lo cual puede obedecer a factores como el clima invernal en el hemisferio norte, la falta de luz solar, la cuesta de enero, el año nuevo o la vuelta a la rutina, entre otros factores.

• De cualquier forma, este sentimiento no debe alarmarnos, dado que la tristeza es una emoción tan válida como la felicidad. Según los expertos en salud mental, los altibajos emocionales son naturales y hasta necesarios.

Blue Monday. El llamado día más triste del año es la ocasión ideal para pensar en formas de mejorar nuestra salud emocional. Foto: Freepik.

HORMONAS DE LA FELICIDAD

Se trata de sustancias esenciales que produce nuestro cerebro y cuyo equilibrio influye directamente en nuestro estado de ánimo, motivación y sensación de bienestar físico y emocional.

Conócelas y aprende a aumentar sus niveles.

• Endorfina: el analgésico natural. Las endorfinas ayudan a reducir el dolor y generar una sensación inmediata de calma y bienestar. Para elevarlas, realiza actividades cardiovasculares y dedica tiempo a reír. También puedes practicar alguna actividad que te encante, escuchar tu música favorita, tomar un baño caliente o practicar respiración profunda para relajar el cuerpo, entre otras actividades.

• Serotonina: el mensajero del buen humor. La serotonina influye en el sueño, el apetito, la digestión y la regulación del estado de ánimo. Si deseas elevarla, consume alimentos ricos en triptófano, como pavo, pollo, huevo, lácteos, salmón, aguacate, plátano, kiwi o chocolate negro. De igual forma, puedes realizar actividad física de intensidad moderada, buscar la luz natural y reflexionar sobre las cosas buenas de tu día.

• Dopamina: la chispa de la motivación. Esta hormona impulsa la sensación de logro y recompensa. Cuando la dopamina está equilibrada, sentimos claridad, energía y entusiasmo. Para elevarla, divide grandes metas en pasos pequeños y celebra cada avance. Completar tareas simples, aprender algo nuevo, cocinar una receta distinta o desarrollar un hobby creativo pueden ayudar.

• Oxitocina: la hormona del amor y la conexión. Está vinculada con la confianza, el afecto y la conexión emocional. Abrazar es una forma directa de estimularla, aunque también puedes practicar actos de bondad o pasar tiempo de calidad con amigos, familia o incluso mascotas, entre otras acciones.

RECOMENDACIONES

Te compartimos algunos consejos para enfrentarte a cualquier día difícil, incluyendo el Blue Monday.

• Escucha música positiva: estudios demuestran que escuchar música alegre puede estimular la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Crear una lista de reproducción con canciones que evoquen recuerdos felices o te animen puede mejorar tu estado de ánimo.

• Fomenta la conexión social: interactuar con otros, ya sea en persona o a través de una llamada, refuerza el sentido de pertenencia y disminuye la sensación de aislamiento.

• Practica la gratitud: dedicar unos minutos al día para escribir tres cosas por las que te sientas agradecido puede reprogramar tu cerebro hacia una perspectiva más positiva. Este hábito también puede disminuir los síntomas de depresión y ansiedad.

• Incorpora actividad física: el ejercicio, incluso en pequeñas dosis, estimula la liberación de endorfinas, conocidas como hormonas de la felicidad. Caminar, bailar o practicar yoga son formas efectivas de mejorar el ánimo y reducir el estrés.

• Exponte a la luz natural: pasar tiempo al aire libre, especialmente por la mañana, puede mejorar el estado de ánimo al regular los ritmos circadianos y aumentar los niveles de serotonina.

• Consume frutas y verduras: mantener una dieta equilibrada y variada que incluya estos grupos de alimentos puede aumentar los niveles de felicidad, según un reciente estudio de la Universidad de Kent y la Universidad de Reading.

FUENTES: NATIONAL GEOGRAPHIC Y BARCELÓ.