Cómo reducir las ojeras de manera efectiva

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más comunes, ya que pueden afectar significativamente a la apariencia de una persona, otorgándole un aspecto cansado o envejecido. Foto: Freepik.

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más comunes, ya que pueden afectar significativamente a la apariencia de una persona, otorgándole un aspecto cansado o envejecido.

Aunque no siempre es fácil eliminarlas por completo, entender sus causas y los diferentes tipos es clave para abordarlas de manera efectiva. Desde soluciones dermatológicas hasta pequeños cambios en la rutina diaria, existen diversas estrategias para reducir las ojeras y mejorar la luminosidad del contorno de ojos.

TIPOS DE OJERAS

• Producidas por el cansancio: dormir mal o poco puede ser una de las razones que explica la aparición de ojeras. Si a esto se le suma el estrés y algunos hábitos de vida poco saludables, el resultado será unas manchas oscuras muy llamativas. Bastará con cambiar esos hábitos y algunas de nuestras rutinas para que disminuyan o desaparezcan.

• Hereditarias: en las de origen genético juega un papel clave la pigmentación, por lo general más elevada de lo habitual, y están asociadas a la incorrecta producción de hierro por parte del organismo. Eliminar esta clase de ojeras resulta muy complicado, y sólo se consigue sometiéndose a tratamientos por un profesional.

• Provocadas por alergias: algunas alergias congestionan los vasos sanguíneos de la zona del contorno de ojos, lo cual provoca mayor coloración en las ojeras. Lo ideal es consultar a un alergista, para que recete el tratamiento adecuado y así poder eliminarlas.

• Originadas en cuestiones farmacológicas: el uso de algunos colirios (soluciones líquidas en forma de gotas) para reducir la presión ocular podría generar como efecto secundario una pigmentación oscura alrededor del ojo. Un oftalmólogo podrá dar las indicaciones precisas para el caso.

Rostro. Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más comunes, ya que pueden afectar significativamente a la apariencia de una persona, otorgándole un aspecto cansado o envejecido. Foto: Freepik.

LAS CLAVES

• Las ojeras son una alteración de la coloración de la delicada zona del contorno de ojos y no es de extrañar que sean los primeros en verse afectados ya que la piel que rodea el párpado inferior es muy fina y sensible.

• Existen multitud de razones que pueden explicar su aparición, cada persona puede tener un tipo distinto de ojeras y así, dependiendo de la causa, pueden tener distintas soluciones.

• Desde razones hereditarias a causas como el estrés, el cansancio o la ansiedad, malos hábitos alimenticios, alergias, o simplemente el cansancio debido a la falta de sueño y los excesos producidos por una noche de fiesta.

• Las bolsas son problemas diferentes. Las ojeras, como hemos visto, son el resultado de la pigmentación y la delgadez de la piel. Las bolsas, en cambio, se deben a la acumulación de líquidos y grasa debajo de los ojos, creando una apariencia hinchada.

CONSEJOS

Si bien no existe una solución mágica para reducir las ojeras por completo, existen medidas que puedes incorporar a tu rutina para reducir su apariencia:

1. Descanso adecuado: duerme entre 7 y 8 horas cada noche para favorecer la circulación sanguínea y la regeneración celular.

2. Protección solar diaria: aplica protector solar en la zona del contorno de ojos cada mañana, incluso en días nublados, para prevenir la hiperpigmentación.

3. Alimentación saludable y equilibrada: consume frutas, verduras y alimentos ricos en antioxidantes para proteger la piel del daño oxidativo.

4. Hidratación constante: bebe suficiente agua para mantener la piel hidratada y elástica.

5. Compresas frías: aplica compresas frías o rodajas de pepino sobre los ojos durante unos minutos para desinflamar la zona y reducir la apariencia de las ojeras vasculares.

6. Tratamientos: Para complementar los consejos anteriores, en La Roche Posay ofrecemos una gama de productos específicos para reducir las ojeras, formulados para mejorar la apariencia de la delicada piel del contorno de ojos:

FUENTES: LA ROCHE POSAY, NIVEA Y EMOTIONS LABS.