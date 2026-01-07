Beneficios de hacer zumba

La zumba es un programa de fitness y una disciplina de ejercicio físico que combina movimientos de baile de varios estilos con ejercicios aeróbicos. Foto: Freepik.

La zumba es un programa de fitness y una disciplina de ejercicio físico que combina movimientos de baile de varios estilos con ejercicios aeróbicos.

Nació en Colombia en los años 90 y su popularidad se ha extendido por todo el mundo gracias a que es una actividad divertida que ayuda a mejorar la condición física.

Es ideal para quienes buscan una rutina de ejercicio que sea activa y entretenida.

PARTES DEL CUERPO QUE SE TRABAJAN

La zumba es un ejercicio de lo más completo y efectivo para tonificar el cuerpo, mejorar la resistencia y trabajar la coordinación, ya que trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo. Las partes del cuerpo que más se benefician son:

Estilo de Vida. La zumba es un programa de fitness y una disciplina de ejercicio físico que combina movimientos de baile de varios estilos con ejercicios aeróbicos. Foto: Freepik.

Las piernas y los glúteos: los movimientos de baile incluyen muchos saltos, pasos y movimientos de cadera, que tonifican los muslos, las pantorrillas y los glúteos.

El abdomen: la mayoría de los pasos de zumba involucran movimientos de torsión y giros, lo que fortalece el abdomen y los oblicuos.

Los brazos y los hombros: los movimientos de brazo coordinados con el baile ayudan a tonificar y definir los brazos, los hombros y la espalda alta.

La espalda baja y la zona lumbar: los movimientos de cadera y los pasos de baile mejoran la movilidad y la fuerza en la zona lumbar, lo que ayuda a mantener una buena postura.

El corazón y los pulmones: al ser una actividad aeróbica, la zumba fortalece el sistema cardiovascular, mejorando la resistencia y la salud del corazón y los pulmones.

BENEFICIOS

La zumba ofrece beneficios para la salud tanto físicos como mentales, destacando:

1. Mejora la condición cardiovascular: al ser una actividad aeróbica, ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea. Por otro lado, aumenta el VO2 máximo , la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado.

2. Reduce el estrés: la actividad física libera endorfinas, lo que puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y el nivel de cortisol, lo cual mejora el humor, el sueño y el sistema inmunológico.

3. Quema calorías: la zumba es un método efectivo para quemar calorías, lo que puede contribuir al mantenimiento de un peso saludable.

4. Aumenta la resistencia: la práctica regular mejora la resistencia física, lo que facilita realizar actividades cotidianas.

5. Tonifica los músculos: la zumba trabaja múltiples grupos musculares, tonificando las piernas, los glúteos, los brazos y el abdomen.

6. Eleva la autoestima: el esfuerzo realizado clase tras clase ayuda a lograr los objetivos de fitness marcados, a mejorar la salud y a aumentar la confianza en uno mismo.

Estilo de Vida. La zumba es un programa de fitness y una disciplina de ejercicio físico que combina movimientos de baile de varios estilos con ejercicios aeróbicos. Foto: Freepik.

7. Mejora la coordinación y el equilibrio: los movimientos de baile fomentan la coordinación, lo que también ayuda a mejorar el equilibrio. Aumenta la percepción espacial y el dominio y movilidad de los distintos segmentos corporales.

8. Socialización: las clases de zumba son grupales, lo que permite conocer gente nueva y crear un sentimiento de comunidad.

9. Incrementa la flexibilidad: los estiramientos y movimientos dinámicos de esta disciplina aumentan la flexibilidad del cuerpo.

10. Diversión: La música y el baile hacen que la zumba sea divertida, lo que motiva a las personas, especialmente para mantener sus metas de ejercicio.

LAS CLAVES

• La zumba es una actividad física integral que no solo mejora la salud física, sino que también contribuye al bienestar mental y emocional, por lo que es una excelente opción para quienes buscan mantenerse activos.

• Al combinar movimientos de baile con ejercicios aeróbicos, permite mejorar la condición cardiovascular, tonificar los músculos, aumentar la resistencia y promover la flexibilidad.

• Incorpora movimientos de baile principalmente latinos, como salsa, merengue, reguetón (cambio de ortografía), mambo y bachata, y de disciplinas como el hip-hop.

• Su carácter social y lúdico hace que sea una actividad que ayuda a reducir el estrés, mejorar la autoestima y fomentar un sentido de comunidad entre los participantes.

• Entre los superpoderes de la zumba se encuentran el poder quemar entre 300 y 600 calorías por sesión, la mejora de la coordinación, el fortalecimiento de la memoria muscular y el aumento de la flexibilidad y el tono muscular.

FUENTES: GO FIT Y GRUPO JAKTUR.